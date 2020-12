Honda City mới tại Việt Nam sẽ có bản giá rẻ, dưới 500 triệu đồng?

Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda City mới phiên bản E đã được cấp giấy chứng nhận.

Honda City phiên bản hoàn toàn mới vừa ra mắt khách hàng Việt Nam

Honda City là một trong những mẫu sedan hạng B rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với các đối thủ, giá bán mẫu xe này có phần nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, có thể trong thời gian tới, Honda sẽ cho ra mắt phiên bản giá rẻ của City tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể theo tra cứu từ hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda City 2020 tại Việt Nam có tới 4 phiên bản đã được cấp giấy chứng nhận là E, G, L và RS. Tuy nhiên, Honda mới chỉ giới thiệu 3 phiên bản G, L và RS còn phiên bản E vẫn chưa có thông tin gì về việc ra mắt.

Theo cách sắp xếp các phiên bản xe hiện nay của Honda, ví dụ như với CR-V, thứ tự từ thấp đến cao sẽ là E, G và L. Như vậy nếu ra mắt, phiên bản E sẽ có giá bán thấp nhất. Hiện tại, phiên bản G là mẫu rẻ nhất của Honda City 2020, có giá bán 529 triệu đồng.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng phiên bản này sẽ không xuất hiện, tương tự như Honda CR-V khi mới rò rì thông tin chuyển sang lắp ráp trong nước. Khi đó, thông tin trên trang của Cục Đăng kiểm Việt Nam xuất hiện tới 4 phiên bản CR-V mới nhưng từ đó đến nay, phiên bản này vẫn chưa xuất hiện. Trong danh sách những mẫu ô tô Honda được Cục Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cũng đã không còn thấy mẫu xe này.

Ở thế hệ mới, thiết kế Honda City có nhiều thay đổi, mang hơi hướng vừa sang trọng, vừa thể thao hơn. Nổi bật có thể kể tới như cụm đèn trước với dải đèn chạy ban ngày gắn liền với hai thanh chrome hai bên tạo thành một khối vững chắc ở đầu xe, đường gân dập nổi chạy dọc thân xe và cụm đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED. Ăng –ten dạng vây cá mập cũng là trang bị tiêu chuẩn trên City mới. Trên phiên bản L và RS, xe còn được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ.

Không gian nội thất trên Honda City

Về nội thất, so với phiên bản hiện tại, City mới có kích thước dài, rộng hơn, tạo ra một không gian rộng rãi nhất phân khúc cùng khoang để chân ấn tượng. Honda City thế hệ thứ 5 cũng sở hữu những nâng cấp về tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm hiện đại hơn với kích thước tăng từ 6,8 lên 8 inch và thêm tính năng kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto; đồng hồ tốc độ với đèn viền thể thao; điều hòa tự động 1 vùng độc lập (bản L và RS) có chế độ “Max Cool” làm lạnh nhanh…

Honda City mới sử dụng động cơ 1.5 lít mới, cho công suất tối đa 119 mã lực đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Đi kèm với đó là hệ thống vô-lăng trợ lực điện và chế độ tiết kiệm nhiên liệu trứ danh của hãng xe Nhật.

Honda City RS là phiên bản cao cấp nhất với nhiều trang bị ngoại thất nổi bật

Nổi bật nhất phải kể tới phiên bản RS. Tuy không sử dụng động cơ 1.0L tăng áp như tại nước ngoài nhưng phiên bản RS sẽ có những trang bị nổi bật hơn so với bản thường. Có thể kể tới như logo RS dập nổi ở mặt ca-lăng, cụm đèn trước Full LED, bộ la-zăng hợp kim 5 chấu kép 16 inch, cánh lướt gió thể thao, đèn sương mù LED, hệ thống âm thanh 8 loa, chức năng khởi động xe từ xa, lẫy chuyển số trên tay lái,...

Honda City mới tại Việt Nam sẽ chưa được trang bị Honda Sensing. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng vẫn rất đầy đủ các công nghệ an toàn với chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi 3 góc quay (L và RS)… Các công nghệ an toàn này giúp City mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Theo Báo Giao thông