Loạt biển số đẹp Hà Tĩnh lên sàn đấu giá từ ngày 5 - 20/10

Người trúng đấu giá biển 51K-888.88 hơn 32 tỷ đồng chưa nộp tiền Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 15 – 30/9, các đơn vị liên quan đã tổ chức đấu giá tổng cộng 493 biển số, dự kiến thu về hơn 214 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, có 76 người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tổng số tiền hơn 16,8 tỷ đồng vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Trong số này, 3 khách hàng đã đến đăng ký biển số. Tại phiên đấu giá 11 biển số “siêu đẹp” ngày 15/9, có 5 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 6 cá nhân còn lại chưa nộp tiền, trong đó có 3 người trúng đấu giá biển số 51K-888.88 (32,34 tỷ đồng), 30K-567.89 (13 tỷ đồng) và 30K-555.55 (14,12 tỷ đồng). Theo quy định, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá (trừ 40 triệu đồng đã đặt trước) vào tài khoản chuyên dụng của Bộ Công an trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả. Chiếu theo các quy định hiện hành, bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá. Biển số đó sẽ được đấu giá lại, người bỏ cọc sẽ mất số tiền cọc là 40 triệu đồng.