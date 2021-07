Loạt ôtô giá dưới 1 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam

Dù thị trường chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hãng xe vẫn cho ra mắt sản phẩm mới trong tháng 6.

Trong tháng 6, thị trường đón nhận một số mẫu ôtô mới dù chịu ảnh hưởng đáng kể từ dịch Covid-19. Những mẫu xe phổ thông đều được bán rẻ hoặc thấp hơn giá niêm yết trong giai đoạn mới ra mắt để kích cầu.

Ford Ranger lắp ráp: 616-925 triệu đồng

Trong tháng 6, Ford Ranger lắp ráp chính thức được bán ra thị trường. Xe vẫn giữ nguyên 5 phiên bản, trang bị không khác biệt nhưng giá bán rẻ hơn so với bản nhập Thái Lan.

Giá bán niêm yết của 5 phiên bản Ranger vẫn được giữ nguyên, dao động từ 616 triệu đến 925 triệu đồng. Nhưng giá bán thực tế của Ranger lắp ráp thấp hơn 5-10 triệu đồng tùy phiên bản, hoặc tặng thêm phụ kiện, tùy theo chính sách của từng đại lý.

Ford Ranger 2021 tại Việt Nam có 3 tùy chọn động cơ. Các phiên bản XL, XLS MT và XLS AT được trang bị động cơ diesel 2.2L, cùng mức công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Bản Ranger Limited được trang bị động cơ diesel 2.0L, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Bản Ford Ranger Wildtrak được trang bị động cơ diesel 2.0L biturbo, công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp.

Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước và giá bán mềm hơn, Ford Ranger sẽ tăng lợi thế so với các đối thủ nhập khẩu, vốn gặp bất lợi về nguồn cung do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Trong tháng 5, doanh số của Ford Ranger đạt 794 xe, giảm đáng kể so với tháng trước nhưng vẫn bỏ xa các đối thủ xếp sau như Toyota Hilux (356 xe) hay Mitsubishi Triton (329 xe).

Isuzu D-Max 2021 cabin đơn: 399 triệu đồng

Isuzu D-Max 2021 được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 với 3 phiên bản là Presige MT, Prestige AT và Type Z AT 4x4, giá bán lần lượt 630 triệu đồng, 650 triệu đồng và 850 triệu đồng. Sang đến tháng 6, Isuzu tiếp tục cho ra mắt thêm phiên bản D-Max cabin đơn, giá bán 399 triệu đồng.

Trao đổi với Zing , một đại diện của Isuzu Việt Nam cho biết mẫu D-Max cabin đơn được đưa về nước nhằm thăm dò thị trường, hướng đến khách hàng mua bán tải chở hàng nên xe có giá bán dễ chịu. Với định vị sản phẩm này, Isuzu D-Max cabin đơn gần như không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam.

Khác với 3 phiên bản ra mắt trước đó, mẫu xe này được xếp vào hạng xe tải và phải tuân theo tốc độ, làn đường và giờ hoạt động tại các trung tâm thành phố theo Quy chuẩn 41/2019.

Isuzu D-Max cabin đơn được trang bị động cơ diesel tăng áp 1.9L tương tự các model cabin đôi. Động cơ này có công suất 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi cùng hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Tuy nhiên phiên bản này có tải trọng lên tới 965 kg, cao hơn mức 950 kg của bản cabin đôi.

Peugeot 3008 facelift: 1-1,1 tỷ đồng

Phiên bản facelift của Peugeot 3008 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe vẫn có 2 phiên bản là AT và AL, giá bán lần lượt 1,009 tỷ và 1,109 tỷ đồng, cao hơn đời xe cũ 30-40 triệu đồng. Tương tự Ford Ranger, thời gian đầu, hãng bán giá ưu đãi tương ứng 989 triệu đồng và 1,089 tỷ đồng để kích cầu.

Ở đời 2021, 3008 được tinh chỉnh ngoại hình theo triết lý thiết kế mới của Peugeot. Các đường nét được làm mới sắc sảo và ấn tượng hơn, trong khi kích thước không khác biệt đời xe cũ.

Cách bố trí nội thất của Peugeot 3008 2021 cũng tương tự “tiền nhiệm”. Các điểm nhấn quen thuộc vẫn là cách bố trí cabin hướng về người lái theo phong cách buồng điều khiển máy bay, bảng đồng hồ điện tử, vô-lăng dạng D-Cut thể thao, lẫy chuyển số, cần số điện tử... Nâng cấp chính ở 2 phiên bản 2021 là màn hình cảm ứng trung tâm trên bản AL nay có kích thước 10 inch, to hơn cỡ 8 inch ở model AT.

Cung cấp sức mạnh cho Peugeot 3008 là động cơ tăng áp I4 1.6L, công suất tối đa 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 245 Nm ở dải vòng tua 1.400-4.000 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cả 2 phiên bản 3008 mới đều có tùy chọn hỗ trợ đi địa hình Advanced Grip Control và chế độ lái thể thao.

Tin liên quan: Loạt xe SUV đại hạ giá đầu tháng 4 Có trên dưới 5 mẫu xe SUV/crossover được các đại lý động loạt “đại hạ giá” lên đến cả trăm triệu đồng với mục đích chính là xả kho đầu tháng 4/2021.

Theo Zing