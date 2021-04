Loạt xe SUV đại hạ giá đầu tháng 4

Có trên dưới 5 mẫu xe SUV/crossover được các đại lý động loạt “đại hạ giá” lên đến cả trăm triệu đồng với mục đích chính là xả kho đầu tháng 4/2021.

Thời gian qua, các phân khúc xe SUV hay crossover đang ngày càng cạnh tranh gay gắt. Nhằm mục đích xả kho, kích cầu doanh số, ngay từ đầu tháng 4, hàng loạt mẫu ô tô SUV được nhà sản xuất hoặc phân phối cũng như các đại lý áp dụng những chương trình khuyến mại lớn với mức giảm từ 40 đến hơn 100 triệu đồng.

Mới nhất có mẫu xe Hyundai Santa Fe đang giảm giá phổ biến tại các đại lý từ 70- 110 triệu đồng.

Cụ thể, Santa Fe 2021 bản 2.4L xăng và dầu tiêu chuẩn có mức giảm tiền mặt là 20 triệu đồng, xuống còn lần lượt là 980 – 1,035 tỷ đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên các bản này hiện có số lượng khá ít tại các đại lý. Phiên bản 2.4L máy xăng cao cấp có mức giảm tiền mặt 73 triệu đồng xuống còn 1,112 tỷ đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 2.2L máy dầu cao cấp có mức giảm tiền mặt 74 triệu đồng xuống còn 1,171 tỷ đồng so với giá niêm yết.

Riêng Hyundai Santa Fe đời cũ 2020 lại được giảm giá khá sâu lên đến 110 triệu đồng ở các phiên bản. Tuy nhiên, chương trình ưu đãi này không được áp dụng toàn hệ thống mà sẽ tùy thuộc vào các chính sách riêng của từng đại lý và lượng xe còn tồn kho.

Hyundai Santa Fe là một trong những mẫu xe ít được hạ giá sâu như vậy. Tuy nhiên, trong tháng 2 trước đó, cùng tình trạng chung của thị trường doanh số của Hyundai Santa Fe cũng bị tụt đáng kể đến hơn 40% so với tháng 1. Chính vì thế, ngoài mục đích giải hàng tồn, đợt giảm giá sâu lần này của SantaFe cũng được cho là để chạy doanh số, cạnh tranh vị thế với các đối thủ.

Cùng với, Hyundai SantaFe, người anh em Hyundai Kona đời cũ 2020 tại nhiều đại lý đợt này cũng hạ giá bán từ 35-60 triệu đồng. Cụ thể, giảm cao nhất 57 triệu đồng áp dụng cho mẫu Kona phiên bản 1.6 Turbo kéo giá xe xuống còn khoảng 693 triệu đồng. Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn hiện có giá 601 triệu đồng, giảm 35 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Kona 2.0 AT Đặc biệt được giảm giá 44 triệu đồng còn 655 triệu đồng.

Tương tự như Hyundai Santa Fe, Hyundai Kona đợt này, do nhu cầu thị trường giảm cộng áp lực đối thủ khiến các đại lý Honda cũng giảm giá bán mẫu xe Honda CR-V lên tới 100 triệu đồng. Cụ thể, CR-V 2021 có mức giảm từ 55-60 triệu đồng so với giá niêm yết, tương ứng xuống khoảng 1,058 tỷ đồng với bản L và 993 triệu đồng với bản G. Đặc biệt, CR-V bản L vin 2020 còn được giảm giá tại Hà Nội từ 80-100 triệu đồng tiền mặt tùy đại lý.

Ngoài lý do xả hàng, động thái giảm giá xe CR-V lần này cũng được cho là để kích cầu doanh số khi lượng cung đang cao hơn cầu. Theo số liệu báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 2 tháng đầu năm mẫu xe CR-V chỉ có 571 xe được giao đến tay khách hàng, chỉ bằng 1/3 đối thủ Mazda CX-5.

Honda CR-V cũng có mức giảm đến 100 triệu đồng trong tháng này.

Ngoài 2 mẫu xe SUV vừa được thông báo giảm giá nói trên, trước đó, ngay cuối tháng 3, đầu tháng 4 một số xe SUV khác cũng nhận ưu đãi cao không kém. Cụ thể có Honda HR-V giảm sâu 130 triệu đồng hay Mazda CX-8 cũng giảm 40-70 triệu đồng.

Hiện nay, SUV 7 chỗ ngày càng được người Việt quan tâm, nhờ khả năng chuyên chở tốt, vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình. Cũng chính sự đa dụng này đang giúp dòng xe SUV nói chung trở thành xu hướng mới của người dùng ô tô trên thế giới. Bên cạnh đó, việc đa dạng các mẫu xe SUV cũng như cạnh tranh về giá bán gay gắt sẽ phần nào giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận được với dòng xe này dễ dàng hơn.

