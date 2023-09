Mazda CX-30 2024 tăng giá bán, khởi điểm từ 26.370 USD

Hãng xe Mazda vừa công bố giá bán chi tiết cho mẫu CX-30 2024 tại thị trường Mỹ. Bước sang phiên bản mới, Mazda CX-30 được điều chỉnh tăng giá cho tất cả các phiên bản.

Cụ thể, phiên bản cơ sở Mazda CX-30 2.5 S 2024 có giá từ 24.995 USD. Cộng thêm phí vận chuyển 1.375 USD, giá xe CX-30 mới sẽ khởi điểm từ 26.370 USD, tức tăng 2.045 USD. Mazda CX-30 2.5 S 2024 vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 191 mã lực. Động cơ được kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số tự động 6 cấp.

Mazda bổ sung thêm tính năng giám sát điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống hỗ trợ người lái tiêu chuẩn.

Đèn pha LED và mâm xe nhôm 16 inch là một trong những tính năng tiêu chuẩn bên ngoài. Trong khi đó, bên trong cabin, xe được trang bị màn hình cảm ứng 8,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Hệ thống Mazda i-Activsense cũng là trang bị tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường...

Di chuyển lên phiên bản 2.5 Turbo Premium Plus có giá từ 38.175 USD (giá đã bao gồm phí vận chuyển), tức tăng 1.400 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Bù lại, người dùng sẽ nhận được tính năng Cruising and Traffic Support làm trang bị tiêu chuẩn. Đây là công nghệ hỗ trợ người lái cấp độ 2 của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản với khả năng tăng tốc, phanh và hỗ trợ lái tự động đã ra mắt trên CX-90. Màn hình cảm ứng 10,25 inch mới cũng là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các mẫu Turbo, bắt đầu từ năm nay.

Trong khi đó, các phiên bản tầm trung có mức tăng giá thấp hơn một chút. Cụ thể, CX-30 2.5 S Premium tăng 490 USD lên mức 33.365 USD. Trong khi đó, 2.5 S Preferred tăng 240 USD lên 30.165 USD.

Dưới đây là bảng giá chi tiết các phiên bản Mazda CX-30 2024 tại thị trường Mỹ:

Tất cả các mẫu CX-30 đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn với động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.5L nói trên hoặc phiên bản tăng áp sản sinh công suất tối đa 256 mã lực.

Theo Trang Nguyễn (Forum.autodaily.vn)