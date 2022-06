MG5 - hơn cả mong đợi

Tiếp nối sự thành công của MG5 LUX, MG Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới người dùng Việt Nam phiên bản MG5 tiêu chuẩn (STD).

Sáng 25/6, đại lý MG Hà Tĩnh (số 633 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra mắt phiên bản xe mới MG5 STD với giá bán chỉ từ 515 triệu đồng (đối với 300 khách hàng đầu tiên giá chỉ từ 509 triệu đồng).

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt phiên bản xe mới MG5 STD tại đại lý MG Hà Tĩnh (số 633 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh) vào sáng 25/6/2022

Với ý tưởng phát triển tổng thể MG5 STD tập trung vào 3 yếu tố: "Thiết kế cao cấp – Tiện nghi tối ưu – An toàn vượt trội”.

Tương tự các phiên bản khác, MG5 STD duy trì phong cách thiết kế coupe đậm chất thể thao, hiện đại từng giúp mẫu xe này đạt giải thiết kế phong cách thể thao cho thế hệ trẻ tại “Japan’s Good Design Award (G-Mark) 2021”.

Phó Tổng Giám đốc MG Nguyễn Thành Trung phát biểu tại lê ra mắt phiên bản xe mới MG5 STD

Với mục tiêu trở thành “ Ngôi sao số 1 trong phân khúc C_Sedan” MG5 STD 2022 thiết kế mới trau chuốt hơn, thể thao hơn, sang trọng hơn, bề thế hơn, được các chuyên gia đánh giá là mẫu xe phân khúc C_ sedan khá lý tưởng để phục vụ cho mọi nhu cầu như đi làm, đi chơi, hay những chuyến picnic.

MG5 sở hữu cabin rộng nhất trong phân khúc 401l. Không chỉ cuốn hút người nhìn bởi thiết kế tinh xảo, đẳng cấp về ngoại thất và nội thất, MG5 STD trang bị nhiều tính năng hiện đại: Phanh tay điện tử, chế độ giữ phanh tạm thời, camera lùi, điều hòa tự động mát sâu và có lọc bụi mụn MP2.5 duy nhất phân khúc…

Phiên bản xe mới MG5 STD ra mắt trước sự háo hức, mong chờ của khách hàng

Với những trang bị đó MG5 phiên bản tiêu chuẩn 2022 đã bước sang một tầm cao mới so với các đối thủ cùng phân khúc. Một chiếc xe có thể thỏa mãn khát khao của mỗi cá nhân về việc khẳng định sự thành công.

Với thiết kế đạt đến độ tinh xảo, với công nghệ và trang bị hiện đại, chúng tôi tư hào và tin tưởng: MG5 STD 2022 là sự lựa chọn đáng giá nhất trong phân khúc.

MG5 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.842 x 1.473mm cùng chiều dài cơ sở 2.680 mm. Phong cách thể thao được thể hiện rõ rệt ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng kỹ thuật số, cản trước cùng màu thân xe cá tính, mâm xe hợp kim 16 inch màu đen và cụm đèn pha LED tự động sắc sảo.

Kiểu dáng thuôn dài cùng nhiều đường gân dập nổi ở trên thân xe, đặc biệt là từ tay nắm cửa kéo dài đến phần đuôi, giúp chiếc xe càng trở nên thanh thoát và năng động.

Phía sau, cụm đèn hậu dạng LED được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua mang thương hiệu MG, kết hợp với phần mui vuốt cong, phần đuôi xe hơi hướng lên theo đúng phong cách Fastback đem lại sức hút về mặt thị giác. Cùng với đó, ống xả kép giả lập cũng được trang bị để gia tăng sự khỏe khoắn cho mẫu xe này.

Sự ấn tượng tiếp tục được duy trì ở phía bên trong xe, không chỉ từ bộ ghế nỉ thể thao màu xám đen pha viền đỏ ôm về phía lưng người lái. Màn hình giải trí 10“” ở trung tâm điều khiển với độ phân giải Full-HD, được kết nối với Apple CarPlay và Android Auto, giúp nâng cao trải nghiệm trên mỗi hành trình. Điều hoà nhiệt độ với 8 cửa gió, điều chỉnh bằng cảm ứng, có cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau, kết hợp với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 giúp cho không gian xe luôn thoáng đãng, an toàn và dễ chịu.

Khách hàng đến trải nghiệm lái thử xe

MG5 được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 112 mã lực với mô-men xoắn cực đại 150Nm giúp chiếc xe có thể đạt được vận tốc tối đa 180km/h. Đi kèm hộp số vô cấp CVT cho phép tự động chuyển số để phù hợp với tốc độ hiện tại, giúp cho quá trình sang số hay tăng tốc trở nên mượt mà hơn, đồng thời cũng hạn chế tình trạng rung giật và giảm sự mệt mỏi cho những người đang ngồi phía trong xe.

Vô lăng đa chức năng tích hợp điều chỉnh 3 chế độ lái, bao gồm Urban, Normal và Dynamic tương ứng với những mục đích lái khác nhau, mang đến sự hứng khởi cho mỗi hành trình. Chìa khoá thông minh, nút khởi động Start/Stop cùng bảng điều khiển trung tâm hướng đến vị trí người lái giúp cho chủ phương tiện có sự tiện lợi và thoải mái khi lái xe.

Hệ thống treo với treo trước dạng MacPherson trên xe ô tô MG là dạng thanh giằng xoắn ở treo sau được trang bị trên MG5 STD vừa giúp giảm trọng lượng tổng thể, vừa đảm bảo được độ cứng và khả năng hấp thụ dao động của xe và mặt đường, qua đó giúp xe có được sự ổn định cao và êm ái trên nhiều địa hình.

MG5 STD cũng được nhà sản xuất trang bị loạt tính năng an toàn chủ động và an toàn bị động. Một số tính năng nổi bật như: phanh tay điện tử (E-PKB) & giữ phanh chủ động (Auto Vehicle Hold), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hệ thống hỗ trợ phanh (EBA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP), hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống kiểm soát vào cua (CBC), hệ thống vi sai điện tử (XDS), 2 túi khí, tự động mở khóa khi có va chạm, móc ghế trẻ em ISOFIX, cảnh báo thắt dây đai an toàn...

Nhiều khách hàng đến xem xe...

...và kí hợp đồng mua xe.

MG5 STD sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc khi có giá bán chỉ từ 515 triệu đồng, tương tự như các sản phẩm khác của MG đang được phân phối tại Việt Nam, đi kèm áp dụng 5 năm bảo hành, không giới hạn số km. Đặc biệt, 300 khách hàng đầu tiên đặt hàng có cơ hội mua mẫu xe mới này với giá 509 triệu đồng.

MG5 phiên bản STD 2022 giá: 515 triệu đồng; MG5 phiên bản LUX giá 579 triệu đồng. Ngay trong buổi sáng 25/6, đại lý MG Hà Tĩnh ((số 633 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh) nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm MG5 phiên bản STD và dành tặng khách hàng ưu đãi lớn: + 6.000.000 đồng tiền mặt + 5.000.000 đồng lắp phụ kiện chính hãng. MG5 - Phong cách hơn – Hiện đại hơn – Tiện ích hơn – An toàn hơn và có giá bán dễ tiếp cận hơn.

PV