Mối nguy hiểm khi để quên trẻ trong ôtô lúc trời nóng

Nhiệt độ trong ôtô thường tăng nhanh chóng, khiến trẻ bị sốc nhiệt và có nguy cơ tử vong.

Nhiệt độ trong ôtô thường tăng nhanh chóng, khiến trẻ bị sốc nhiệt. Ảnh: Shutterstock .

Theo Kids and Car Safety, từ năm 1990 đến nay, hơn 1.050 trẻ ở Mỹ tử vong do bị bỏ quên trong ôtô. Sự cố này có thể xảy ra với bất kỳ ai đang chăm sóc trẻ, kể cả những người cẩn thận nhất. Trẻ bị bỏ quên trong xe có thể gặp chấn thương, thậm chí tử vong.

Do đó, cha mẹ và những người chăm sóc trẻ em phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc không bao giờ để trẻ em trong xe mà không có người giám sát. Nhiệt độ bên trong một chiếc ôtô đang đỗ có thể nhanh chóng đạt đến mức gây chết người khi thời tiết nóng hoặc thậm chí chỉ ấm. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không thể tự mình thoát khỏi xe kể cả khi nhiệt độ tăng cao khiến trẻ khó chịu.

Theo Sở Cảnh sát Roswell và Sở Cứu hỏa Roswell, chỉ cần một chút xao lãng, hay khi đang cố vượt qua sự căng thẳng, những cảm xúc khác trong ngày hay mải nghĩ về vấn đề nào đó đều có thể khiến cha mẹ hoặc người chăm sóc khác ra khỏi xe mà quên mất mình còn có con đi cùng.

“Đừng để một phút lãng quên biến thành bi kịch. Thực hiện bất kỳ bước cần thiết nào để nhớ rằng trẻ đang ở bên bạn và chắc chắn không bao giờ cố ý để trẻ trong xe dù chỉ trong một khoảnh khắc mà bạn nghĩ chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi”, chuyên gia nhấn mạnh.

Thực tế, kể cả trong trường hợp nhiệt độ bên ngoài không quá nóng, trẻ vẫn có thể gặp nguy hiểm khi bị bỏ quên trên ôtô một mình. Theo các nhà nghiên cứu, với nhiệt độ bên ngoài chỉ hơn 26 độ C, nhiệt độ bên trong chiếc xe đóng kín có thể nhanh chóng tăng tới 43 độ C hoặc cao hơn.

Dưới cái nắng xuân hè, chỉ cần 10 phút, nhiệt độ trong xe đã tăng gần 7 độ C. Đỗ xe dưới bóng râm hay hạ cửa sổ xe xuống một khoảng hẹp không phải là biện pháp bảo vệ đầy đủ.

Khi bị mắc kẹt bên trong xe, thân nhiệt của trẻ có thể tăng nhanh gấp 5 lần so với người lớn. Theo các chuyên gia, một đứa trẻ thường chết vì say nắng khi nhiệt độ cơ thể lên tới 41,6 độ C.

Hầu hết bậc cha mẹ không thể ngờ tới mình lại rời xa con mình, thậm chí là vô tình, trong chiếc ôtô đang tăng nhiệt độ. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy hơn một nửa số trường hợp trẻ em tử vong trong xe nóng xảy ra sau khi đứa trẻ vô tình bị bỏ lại trên xe.

Nguyên nhân nằm ở việc trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh, thường ngủ gật trên ghế ôtô, trở thành những hành khách ít nói. Nhất là với các gia đình sử dụng ghế trẻ em quay mặt về phía sau. Loại ghế này cản tầm nhìn, khiến người lớn nhiều khi quên mất còn có trẻ trong xe.

Trường hợp phổ biến thứ hai về việc trẻ em tử vong trong ôtô do sốc nhiệt là khi trẻ em tự mình lên xe, nghĩ rằng đó sẽ là một địa điểm thú vị để chơi hoặc chỉ đơn giản là thỏa mãn trí tò mò của chúng. Do đó, người lớn không bao giờ được để trẻ em một mình trong và xung quanh xe. Ngoài ra, họ cần luôn khóa xe khi rời khỏi xe và không để chìa khóa hoặc bộ điều khiển mở cửa từ xa ở nơi trẻ em có thể lấy được.

Theo Zing