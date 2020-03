Nissan đối mặt án phạt 22 triệu USD

Án phạt liên quan tới khoản thù lao không được báo cáo của cựu chủ tịch Carlos Ghosn và những quan chức khác của hãng trong những năm qua.

Các nhà quản lý tài chính của Nhật cho biết đã yêu cầu Nissan Motor phải trả 22 triệu USD tiền phạt với lý do nêu trên, cũng là mức phạt cao thứ hai được đề xuất bởi cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng Nhật Bản (Financial Services Agency - FSA). Mức phạt kỷ lục 60 triệu USD thuộc về Toshiba vào năm 2015 do hãng này vướng vào scandal gian lận kế toán.

Trụ sở Nissan ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Nissan

Tháng 12/2019, Ủy ban giám sát chứng khoán và an ninh Nhật Bản đã khuyến cáo FSA phạt Nissan với mức trên sau khi nộp đơn tố cáo yêu cầu xử lý hình sự đối với hãng và Ghosn trong 2018. Cơ quan này cáo buộc Nissan và vị cựu chủ tịch đã vi phạm luật về công cụ tài chính khi không báo cáo về gói thù lao khoảng 80 triệu USD trong tám năm, tính đến tháng 3/2018.

Nhưng Ghosn đã từ Nhật trốn sang Lebanon vào cuối tháng 12/2019. Đến nay, ông vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Án phạt với Nissan dự kiến có thể tới 37 triệu USD, dựa trên khoản thanh toán còn lại từ những tài liệu được cung cấp. Nhưng hãng Nhật yêu cầu cơ quan giám sát giảm mức phạt vì đã báo cáo sự việc trước khi cuộc điều tra được thực hiện. Yêu cầu đã được chấp thuận.

Hôm 12/2, Nissan đã đệ đơn đòi cựu Chủ tịch Carlos Ghosn phải bồi thường thiệt hại 10 tỷ yen (90 triệu USD) lên tòa án quận Yokohama. Hãng xe Nhật cho biết, động thái này nhằm buộc Ghosn phải chịu trách nhiệm với nhiều sai phạm suốt nhiều năm qua như “thực hiện các khoản thanh toán gian lận”.

Theo VNE