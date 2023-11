Peugeot 408 thế hệ mới: Mẫu SUV Coupe độc đáo và khác biệt

Vừa ra mắt thị trường Việt Nam, Peugeot 408 thế hệ mới đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Peugeot 408 thế hệ mới sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế và công nghệ.

Là một trong những mẫu xe tiên phong cho thế hệ sản phẩm mới của thương hiệu Peugeot trên toàn cầu, Peugeot 408 có những thay đổi toàn diện về thiết kế lẫn công nghệ.

Lưới tản nhiệt tràn viền đi cùng các họa tiết nhỏ hướng về phía trung tâm, giúp làm nổi bật logo sư tử đặc trưng của thương hiệu. Đèn pha dạng LED được thiết kế sắc sảo kết hợp đèn định vị ban ngày. Phiên bản GT cao cấp nhất của Peugeot 408 được trang bị đèn Matrix LED, có khả năng phân vùng ánh sáng tự động theo điều kiện giao thông, duy trì ánh sáng tối ưu mà không cản trở tầm nhìn của các phương tiện khác.

Peugeot 408 thế hệ mới sở hữu kiểu dáng SUV Coupe đọc đáo.

Điểm độc đáo nhất của Peugeot 408 nằm ở kiểu dáng SUV Coupe - sự kết hợp giữa đường nét thể thao mạnh mẽ của SUV và đuôi xe vuốt cong của Coupe. Bên cạnh đó, những đường gân dập nổi ở phần thân xe cũng góp phần làm nổi bật tổng thể xe. Bộ mâm xe 20inch phong cách Monolithedạng đá nguyên khối cùng đường cắt tinh xảo hay cụm đèn hậu mô phỏng 3 móng vuốt sư tử cũng là những yếu tố thu hút trên Peugeot 408.

Nội thất của Peugeot 408 được thiết kế theo ngôn ngữ Peugeot New i-Cockpit. Xe sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại, bao gồm ghế ngồi bọc da Nappa, tính năng nhớ vị trí ghế lái, chỉnh điện và massage ở ghế trước, vô lăng D-cut bọc da nhỏ gọn, đồng hồ kỹ thuật số hiển thị thông tin 3D sắc nét, màn hình giải trí 10 inch tích hợp màn hình tính năng 9.6 inch.

Khoang lái Peugeot 408 thế hệ mới được thiết kế giống như khoang lái phi cơ.

Một số trang bị tiện nghi tiên tiến khác có thể kể đến: Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp tính năng kiểm soát chất lượng không khí, hệ thống âm thanh 10 loa Focal hi-fi premium, sạc không dây, đèn viền nội thất, cửa sổ trời cỡ lớn...

Peugeot 408 sử dụng động cơ 1.6 Turbo Puretech thế hệ mới cho công suất 218 mã lực và momen xoắn lên đến 300 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ trong vòng 8,8 giây, mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ và êm ái. Cần số điện tử dạng lẫy tối giản tối ưu quá trình chuyển số.

Khả năng vận hành ấn tượng trên Peugeot 408 thế hệ mới.

Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm thế hệ mới cứng vững, sử dụng thép cường lực cao ở các vị trí chịu lực, giúp xe giảm trọng lượng, gia tăng khả năng cách âm và mang đến sự ổn định, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu suất cao.

Peugeot 408 sở hữu công nghệ an toàn và hỗ trợ lái thông minh vượt trội như hệ thống hỗ trợ giữ và định tâm làn đường, điều khiển hành trình thích ứngvới tính năng Stop & Go, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh an toàn chủ động... Đặc biệt, tính năng hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động là công nghệ hoàn toàn mới, chỉ xuất hiện trên những mẫu xe có hệ thống hỗ trợ điều khiển hiện đại nhất.

Với nhiều lợi thế về thiết kế, trang bị và vận hành, mẫu SUV Coupe Peugeot 408 thế hệ mới là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích sự khác biệt, cá tính.

Peugeot 408 đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống showroom và điểm bán hàng Peugeot trên toàn quốc với 3 phiên bản Allure, Premium và GT, giá bán từ 999 triệu đồng. Khách hàng mua xe trước ngày 31/12/2023 sẽ nhận được ưu đãi 30 triệu đồng. Toàn bộ các mẫu Peugeot chính hãng bán ra sẽ nhận mức bảo hành 5 năm không giới hạn số km. Ngoài ưu đãi hấp dẫn về giá bán, THACO AUTOcòn điều chỉnh giảm đến 15% giá bán lẻ phụ tùng xe Peugeot trên toàn hệ thống; tặng phiếu dịch vụ chăm sóc xe 5 triệu đồng khi đến bảo dưỡng, bảo hành tại xưởng; áp dụng các quyền lợi đặc biệt cho người dùng như: hỗ trợ phương tiện thay thế trong thời gian sửa chữa bảo hành Peugeot Mobility Service, bảo dưỡng lưu động Mobile Service, hỗ trợ xử lý sự cố trên đường...

Theo autodaily.vn