Thị trường ôtô: Tiếp tục giảm giá, kích cầu

Thị trường ôtô đang phải đối diện với khó khăn “kép” khi dịch Covid-19 tái bùng phát và tháng “ngâu” đến gần. Các hãng xe và đại lý kinh doanh không còn cách nào khác là đưa ra mức giảm giá sâu, ưu đãi lớn để kích thích sức mua của người tiêu dùng.

Những tháng gần đây, thị trường ôtô Việt Nam có nhiều khởi sắc nhờ thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch cũng như các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng hiệu quả của các hãng xe và đại lý. Cụ thể, theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 5/2020 đạt trên 19.000 xe, tăng 62% so với tháng 4; doanh số tháng 6 đạt trên 24.000 xe, tăng 26% so với tháng 5. Trong tháng 7, khi chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, kết quả bán hàng của các hãng có phần cải thiện hơn nữa. Nửa cuối năm 2020, giới kinh doanh ôtô kỳ vọng doanh số sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ sự phục hồi nền kinh tế và những chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Thị trường ôtô cuối năm dự báo khó sôi động trở lại

Tuy nhiên, sang tháng 8, tình hình dịch diễn biến phức tạp khiến doanh số có chiều hướng giảm sút, thị trường xe một lần nữa gặp khó. Các hãng tiếp tục triển khai những chính sách kích cầu mới.

Từ đầu tháng 8, nhiều hãng xe, đại lý đã tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá cho nhiều mẫu xe nhằm khuyến khích người dân mua xe, đặc biệt là đối với các mẫu xe nhập khẩu do không được hưởng ưu đãi giảm 50% phí trước bạ.

Đơn cử, để thu hút khách hàng, nhiều đại lý Ford đang chạy chương trình giảm 50 - 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe Everest trong thời điểm hiện tại, một số đại lý khác chọn hình thức giảm trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt. Trong đó, Ford Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD giảm đến 200 triệu đồng, kéo giá xe xuống mức 1,199 tỷ đồng, thấp nhất từ trước đến nay. Các phiên bản khác như Titan 4x4 AT có mức giảm 85 triệu đồng, Titan 4x2 AT giảm 60 triệu đồng, Trend 4x2 AT giảm 80 triệu đồng…

Các đại lý của Hyundai cũng đang tiến hành giảm giá từ 10 - 30 triệu đồng cho nhiều mẫu xe. Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn giảm 13 triệu đồng, Kona phiên bản đặc biệt giảm 15 triệu đồng, bản 1.6 Turbo giảm 20 triệu đồng... Bên cạnh đó, khách hàng được tặng kèm gói phụ kiện chính hãng.

Cùng với đó, một số mẫu xe mới khác vừa ra mắt như: Honda CR-V 2020, MG HS và ZS, Mazda6 2020, Suzuki Ertiga (Sport)... hiện cũng được các đại lý khuyến mại, ưu đãi giảm giá từ 10 - 50 triệu đồng để thu hút người mua. Một số đại lý tặng thêm phụ kiện có giá trị cao.

Tuy nhiên, theo các đại lý kinh doanh, thị trường ôtô đang và sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Với tâm lý lo lắng về tình hình kinh tế, nhu cầu mua xe của người dân sẽ giảm. Hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng bị ảnh hưởng, do đó khách hàng mua xe phục vụ kinh doanh như chạy xe công nghệ hoặc cho thuê gần như không có.

Ngoài ra, các đại lý ôtô còn lo ngại sức mua trên thị trường sụt giảm vì sắp đến tháng 7 âm lịch mà dân gian quan niệm là tháng ngâu, nhiều người tiêu dùng có tâm lý kiêng kỵ, hạn chế mua sắm những tài sản có giá trị như nhà cửa, ôtô...

Năm nay, tháng 7 âm lịch sẽ bắt đầu từ ngày 19/8, các doanh nghiệp kinh doanh ôtô vẫn phải đối diện nguy cơ doanh số bán sụt giảm đến tận giữa tháng 9/2020.

Theo Congthuong