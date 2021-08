Toyota Vios đòi lại ngôi vương từ Hyundai Accent

Giảm giá liên tiếp ba tháng qua, lượng bán của Vios khởi sắc trở lại nhưng phải đến tháng 7, lũy kế của mẫu xe Toyota mới vượt qua Accent.

Tháng 7 là tháng thứ ba liên tiếp doanh số Toyota Vios trội hơn Accent. Cộng dồn từ đầu 2021, mẫu xe của Toyota mới có lần đầu đòi lại ngôi vương từ đối thủ với đúng 35 xe nhỉnh hơn. Vios bán 10.967 xe, trong khi Accent là 10.932 chiếc.

Để đối thủ dẫn trước nửa năm là điều chưa từng tồn tại từ khi Vios bán ra thị trường Việt Nam vào 2003. Nhưng 2021 là một năm nhiều trắc trở với liên doanh Nhật nói chung. Nhiều phân khúc của Toyota không còn giữ được ưu thế dẫn đầu vượt trội, sedan cỡ B của Vios là một trong số đó.

Vios trải qua giai đoạn đầu 2021 xả hàng tồn để đón bản mới, doanh số liên tục giảm sâu so với cùng kỳ 2020. Phiên bản nâng cấp Toyota Vios ra mắt vào cuối tháng 2/2021 nhưng lượng bán hàng không thể bứt phá như kỳ vọng của hãng. Đối thủ Hyundai Accent khi đó sẵn nguồn cung và cũng có bản mới từ cuối 2020, tận dụng giai đoạn chuyển giao vòng đời sản phẩm của Vios để vươn lên chiếm thị phần.

Vios tại một đại lý Toyota ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Honda City có thế hệ thứ 10 vào cuối 2020, Mitsubishi Attrage phom dáng mới và nguồn cung ổn, doanh số lũy kế 7 tháng đầu 2021 của cả hai cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nhóm 4 mẫu xe dẫn đầu, chỉ doanh số Vios giảm, mức 22%, ngược lại Accent tăng 14%, City tăng 19% và đặc biệt Attrage tăng 70%.

Thị phần giảm, sức mua yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, liên tiếp ba tháng 6, 7, 8, Toyota hỗ trợ một phần phí trước bạ cho Vios với giá trị 20-30 triệu đồng. Các tỉnh thành phía nam trải qua thời gian giãn cách xã hội kéo dài, đại lý ưu đãi thêm tiền mặt và phụ kiện cho khách mua Vios, giá xe giảm 50-60 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là mức giảm cao nhất trong khoảng 3 năm qua của mẫu xe bán chạy nhất nhà Toyota.

Ưu đãi giá liên tiếp, cộng thêm nguồn cung đối thủ chính Accent không ổn định ba tháng gần đây, Toyota Vios trở lại quỹ đạo xe bán chạy nhất phân khúc. Tuy nhiên, lượng bán Vios nhỉnh hơn Accent chỉ 35 xe, vì vậy lợi thế vẫn chưa hoàn toàn thuộc về mẫu xe Nhật.

Đại diện TC Motor cho biết, lượng xe lắp ráp của nhà máy vẫn đảm bảo cho nhu cầu thị trường tuy nhiên không dồi dào như giai đoạn trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu. Trong khi đó, nhiều đại lý phía nam, nguồn cung Accent về đại lý vừa đủ hoặc thiếu đôi chút so với nhu cầu. Đây cũng là một trong những lý do khiến đại lý ít giảm giá cho khách mua Accent. Xe hiện ưu đãi khoảng 5-10 triệu đồng, ít hơn nhiều so với Vios.

Nguồn cung xe Accent không mạnh cũng tùy vào chiến lược của đại lý. Ở miền nam, nơi diễn ra giãn cách xã hội kéo dài vì tình hình dịch bệnh phức tạp, đại lý dự đoán sức mua yếu nên lượng đặt hàng từ nhà máy không cao. Trái lại miền bắc, xe về đại lý ổn định và sẵn hàng hơn.

Phân khúc sedan hạng B trong phần còn lại của 2021 đón nhận thêm Nissan Almera (Sunny trước đây). Almera nhập khẩu Thái Lan, bán ra 3 phiên bản: MT 469 triệu, CVT 529 triệu và CVT cao cấp 579 triệu đồng.

Theo Phạm Trung/VNE