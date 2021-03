Truyền thông quốc tế nói gì về VinFast VF e34?

Sự kiện mở bán mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast không chỉ “gây sốt” tại thị trường Việt Nam và còn thu hút được sự chú ý rất lớn của truyền thông quốc tế.

Trong bài viết đăng tải ngày 24/3 với tiêu đề “Meet The e34: Vietnam"s First EV Coming To America” (tạm dịch là Gặp gỡ mẫu e34: Mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam sẽ đến thị trường Mỹ), trang Carbuzz của Mỹ viết: Với rất nhiều công ty xe hơi mới nổi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, rất khó để theo dõi được hết tất cả. Tuy nhiên, có một công ty đến từ Việt Nam đang gây chú ý bằng chính sách khác biệt: cho thuê pin ô tô điện.

Đó chính là hãng xe VinFast – hãng xe đầu tiên mang ô tô Việt Nam đến triển lãm Paris Motor Show. Sau đó, hãng đã tiết lộ mẫu SUV mới nhất của mình vào tháng 9 năm ngoái. Và giờ đây, mẫu crossover cỡ nhỏ giá phải chăng mang tên VF e34 cũng chuẩn bị cập bến thị trường Mỹ.

Trang Carbuzz cho rằng VinFast VF e34 chắc chắn không phải là đối thủ của Tesla Model Y vì mẫu xe thương hiệu Việt chỉ sở hữu công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng khá nhỏ gọn, chỉ nặng 1.490 kg. Xe sử dụng một bộ pin dung lượng 42kWh, có thể đi được quãng đường 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu sử dụng chế độ sạc nhanh thì chỉ với 15 phút sạc, xe có thể đi được quãng đường 180km.

Đặc biệt, để minh chứng cho đẳng cấp, chất lượng và tạo sự an tâm cho khách hàng, VinFast tiên phong áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm cho xe VF e34.

Ngoài ra, Carbuzz cũng bày tỏ sự ấn tượng với chính sách cho thuê pin đầy sáng tạo của VinFast. Theo đó, người dùng xe VF e34 đóng phí thuê bao pin hàng tháng với mức chi phí 1.450.000 đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 1.400km. Khi pin có khả năng tiếp nhận sạc xuống mức dưới 70%, khách hàng sẽ được VinFast đổi cho pin mới.

Chưa hết, VinFast còn không quên áp dụng những cải tiến hiện đại dành cho mẫu xe điện đầu tiên của mình với một loạt tính năng hỗ trợ lái và hướng đến người dùng, giúp việc vận hành, sử dụng xe trở nên dễ dàng, thú vị hơn, như hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa; tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe; hỗ trợ chăm sóc khách hàng từ xa; lên kế hoạch hành trình; gọi các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp; định vị và tìm đến trạm sạc, đại lý; theo dõi tình trạng sạc pin, lịch sử hoạt động của xe; cảnh báo nguy cơ mất trộm; học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng; hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói… Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay.

Trong khi đó, trang Motoring - một trong những trang hàng đầu về công nghiệp ô tô toàn cầu, cũng tỏ ra rất hào hứng với mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast.

Hiên VinFast vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch ra mắt mẫu xe nào tại thị trường Úc. Tuy nhiên, với hàng loạt chính sách, dự án đầu tư mạnh tay tại Úc của VinFast, trang Motoring hy vọng các mẫu xe thương hiệu Việt sẽ sớm cập bến thị trường này.

Riêng tại thị trường Việt Nam, chỉ sau 12 giờ mở bán mẫu xe điện đầu tiên của VinFast là VF e34 đã nhận được lượng đặt hàng “khủng” 3.692 đơn - một kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam.

Dự kiến, những chiếc xe VinFast VF e34 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 11/2021. Đến thời điểm đóng tiền tiếp theo để chuẩn bị nhận xe, nếu khách hàng không muốn tiếp tục mua xe sẽ được VinFast hoàn trả khoản phí đặt cọc 10 triệu đồng mà không phải chịu bất cứ khoản phí phạt nào.

Theo autodaily.vn