Vì sao Mazda3 2020 trở thành “Xe đẹp nhất thế giới”?

“Chúng tôi muốn mang lại sức sống mới cho người dùng bằng niềm vui lái xe. Để làm được điều đó, thiết kế xe trước hết phải thực sự lay động lòng người”,Tổng Giám đốc Bộ phận Thiết kế Mazda - ông Ikuo Maeda chia sẻ.

Năm 2009 đánh dấu các đột phá trong thiết kế với Ikuo Maeda là bộ não, từ đó Mazda đã gặt hái được vô số giải thưởng thiết kế trên phạm vi toàn cầu, gần đây nhất chính là “Thiết kế ô tô của năm 2020” dành cho All-New Mazda3 tại “Giải thưởng xe hơi thế giới” (World Car Awards - WCA) danh giá.

Không chỉ chinh phục các giải thưởng thiết kế quan trọng nhất dành cho xe concept, Mazda còn làm rất tốt ở mảng xe thương mại khi có đến hai đại diện đoạt giải “Thiết kế xe đẹp nhất năm” tại WCA bao gồm: MX-5 Miata (2016) và All-New Mazda3 (2020), minh chứng “thiết kế là một trong những giá trị tiêu biểu nhất của Mazda” như Maeda đã khẳng định. Đáng chú ý, nếu hạng mục “Thiết kế xe của năm” trong lịch sử WCA đa phần là cuộc đua tranh của các mẫu xe hạng sang như Audi, Jaguar, Range Rover hay BMW, thì Mazda là hãng xe tầm trung hiếm hoi và là hãng xe duy nhất đến từ châu Á có đến hai đại diện đoạt giải, trong đó có All-New Mazda3 – mẫu xe khởi đầu cho Kỷ nguyên mới của Mazda với tư duy thiết kế mới: “Car as Art - Xe là nghệ thuật”.

Trung thành với hình thức tạo hình thủ công

Mặc dù đang sử dụng phương pháp thiết kế thủ công song song với các phương thức tạo hình kỹ thuật số, nhưng trong quan điểm của hãng xe Nhật, “nghệ thuật” luôn khởi nguồn từ đôi bàn tay khéo léo của con người. Chính vì điều này, Mazda là một trong những hãng xe gắn bó lâu nhất với tạo hình đất sét thủ công – hình thức sáng tạo độc đáo thổi linh hồn và cảm xúc vào tác phẩm mà không một phần mềm hay máy móc nào có thể bắt chước.

Sự kỳ công trong khâu tạo hình của Mazda gây ngạc nhiên cho nhiều người bởi chi tiết hơn 30 mô hình đất sét theo tỉ lệ thực của All-New Mazda3 đã được tạo ra trước khi vật mẫu cuối cùng được chấp nhận để đưa vào sản xuất. Rõ ràng, thiết kế là một yếu tố tối quan trọng tại Mazda.

Nguồn cảm hứng thiết kế dồi dào

Để hiểu rõ hơn nữa về khuynh hướng thiết kế mà Mazda đã ứng dụng cho All-New Mazda3, hãy nhìn vào hai mẫu xe concept RX-Vision và Vision Coupe – đạt giải xe concept đẹp nhất các năm 2016, 2018 và là nguồn cảm hứng lớn về thiết kế cho All-New Mazda3.

Cả 2 mẫu concept đều sở hữu nắp ca pô thuôn dài, thân xe gọn gàng kết hợp cùng thiết kế đuôi ngắn dạng coupe tạo nên một tổng thể hài hòa và thanh thoát, mang đậm dấu ấn ngôn ngữ thiết kế gợi cảm của Mazda. All-New Mazda3 chính là sự giao thoa của hai thiết kế concept độc đáo đó, biểu hiện qua hai mẫu xe riêng biệt: All-New Mazda3 và All-New Mazda3 Sport.

Thiết kế "động" chứa đựng tinh thần Nhật Bản

Từ ngôn ngữ thiết kế KODO “Soul of motion - Linh hồn của sự chuyển động”, kế thừa những giá trị tinh hoa của mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và quan điểm mỹ thuật hiện đại “Ít mà nhiều - Less is more”, thiết kế thân xe của All-New Mazda3 được tinh giản còn một đường nét duy nhất nhưng vẫn tạo cảm giác phấn khích và sống động của mức độ bóng sáng thay đổi theo thời điểm và góc nhìn vào xe. Vẻ đẹp mượt mà của thân xe là kết quả của hai yếu tố: sự tính toán kỹ lưỡng về góc nhìn và góc chiếu của ánh sáng lên bề mặt vật thể; và sự kiểm soát khoảng trống, hạn chế tối đa các đường cắt xẻ để tạo nên bề mặt liền mạch, không bị gián đoạn. Khi kết hợp cùng với màu sơn độc đáo, All-New Mazda3 trở thành tấm gương phản chiếu môi trường xung quanh, mang đến hiệu ứng thị giác: xe như chuyển động liên tục ngay cả khi đang đứng yên.

Để nhấn mạnh hơn khía cạnh “động” của mẫu xe, các cụm đèn LED của All-New Mazda3 cũng được tái thiết kế theo dạng 3D với các chùm ánh sáng tròn được phân loại có chủ ý nhằm tạo ra cảm giác về chuyển động tuyến tính liên tục. Mặc dù chỉ giữ lại những thành tố căn bản như nguồn sáng, thấu kính và chân đế nhưng với thiết kế mới tinh tế, cụm đèn LED đã trở thành điểm nhấn khó có thể bỏ qua.

Bên cạnh đó, với phần đầu xe vuốt dài kết hợp cùng lưới tản nhiệt họa tiết đinh tán 3D mới, All-New Mazda3 tạo cho người nhìn ấn tượng xe luôn vươn về phía trước và làm nên sự cân bằng trong kết cấu tổng thể. Trải nghiệm sự chuyển động trên bề mặt tĩnh là cách All-New Mazda3 thu hút ánh nhìn dù ở bất cứ đâu.

Khi những nghi ngờ về việc ngôn ngữ thiết kế KODO đã chạm đến giới hạn, Mazda lại gây bất ngờ cho giới mộ điệu bằng những thiết kế ngày một ấn tượng hơn, loại bỏ định kiến “thiết kế lặp đi lặp lại” và chinh phục con đường tạo nên “thiết kế đặc trưng riêng chỉ có ở Mazda”.

Chiến thắng lần này của All-New Mazda3 trong hạng mục “Thiết kế xe của năm 2020” không những là kết quả ngọt ngào cho đội ngũ thiết kế Mazda mà còn minh chứng cho tuyên bố: Mazda không đơn thuần chỉ là một hãng sản xuất xe hơi, đây là nơi kiến tạo những tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Theo Trí thức trẻ