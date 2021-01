Xe điện tự hành của VinFast gây bão truyền thông Mỹ

Thị trường xe điện tại Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung còn rất nhiều “cửa sáng” dành cho VinFast.

Chưa đầy 48 giờ từ thời điểm VinFast công bố ra mắt 3 dòng xe điện tự hành, hàng loạt chuyên trang ô tô quốc tế hàng đầu của Mỹ như Autoblog, Jalopnik, InsideEVs, Auto Evolution, Motor Authority, Carbuzz... bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và khẳng định đây là cú bứt phá ngoạn mục của Việt Nam; đồng thời, háo hức chờ sự ra mắt các sản phẩm xe điện “Make in Vietnam” tại thị trường Mỹ.

Cú bứt phá đến từ đất nước hình chữ S

Tờ Auto Evolution cho biết, trong một thập kỷ qua, rất nhiều công ty sản xuất ô tô đã xuất hiện trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Mỗi hãng đều nhằm mục đích gây chú ý bằng cách tung ra các sản phẩm sáng tạo được trang bị công nghệ mới nhất. VinFast là một trong số hãng đáng chú ý đó.

Đặc biệt, chỉ sau 3 năm hoạt động, VinFast đang thực hiện bước đi lớn đầu tiên trên thị trường bằng cách tung ra không chỉ một mà là 3 mẫu xe điện thông minh và sở hữu tính năng tự hành cấp độ 3-4 mang tên: VF31, VF32, VF33. Trong đó VF31 là dòng SUV cỡ vừa (Phân khúc C), VF32 là xe SUV cỡ trung (Phân khúc D), VF33 là xe SUV cỡ đại (Phân khúc E).

Nhà báo Zac Palmer, người sở hữu hàng trăm bài phân tích trên chuyên trang ô tô số 1 nước Mỹ, Autoblog tỏ ra bất ngờ và phải thốt lên rằng: “Hôm nay chắc là ngày tỏa sáng của VinFast”, có lẽ bởi hãng xe Việt công bố 2 mẫu xe VF32 và VF33 đáp ứng đủ điều kiện ra mắt tại thị trường Mỹ. “Người Mỹ đã có thể sẵn sàng đặt hàng trước vào tháng 11 năm nay và giao hàng vào tháng 6 năm 2022!”, Palmer cảm thán.

Không những vậy, nhà phê bình Palmer của AutoBlog còn không ngần ngại khi trực tiếp so sánh thiết kế của mẫu xe VF32 với mẫu xe Tesla Model Y và đánh giá mẫu xe nhà VinFast mang thiết kế rất thời thượng và đẹp mắt. Là một người chơi xe từ những năm 90 tới nay, Palmer đặc biệt quan tâm tới thông số kỹ thuật và tính năng an toàn. Ông cho biết, cả 3 mẫu xe được trang bị hàng loạt tính năng thông minh hỗ trợ người lái và đạt tiêu chuẩn an toàn NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao.

Ở một góc nhìn khác, chuyên gia ô tô kiêm đồng sáng lập tờ Motor Authority, Viknesh Vịayenthiran nhận định: “Không giống như các công ty mới hứa hẹn đưa xe điện ra thị trường, VinFast sở hữu một nền tảng vững chắc với nhà máy hiện đại và tự động hoá. Đây sẽ là bước đi rất chắc chắn, khẳng định tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu.”

Thị trường Mỹ háo hức đón chờ xe điện “Make in Vietnam”

Tờ Allied Market Research cho biết, xăng dầu là nhiên liệu hóa thạch không phải là nguồn năng lượng tái tạo và được dự đoán sẽ cạn kiệt trong tương lai. Để hỗ trợ phát triển bền vững, điều quan trọng là phải phát triển và sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế. Điều này liên quan đến việc sử dụng xe điện, không sử dụng khí đốt và tiết kiệm hơn các phương tiện thông thường. Do đó, những yếu tố này khiến nhu cầu về các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tiên tiến và nhu cầu về các loại xe chạy bằng điện tăng vọt.

Thị trường xe điện toàn cầu dự kiến tăng trưởng đạt 802,81 tỉ USD vào năm 2027.

McKinsey phân tích, hiện tại, thị trường xe ô tô điện tại Mỹ đang dần nóng lên bởi có ngày càng nhiều hãng xe nội địa và quốc tế bắt đầu thâm nhập vào thị trường. Tesla là hãng xe đầu tiên ra mắt mẫu Model 3 vào năm 2017 và doanh số liên tục nhảy vọt tới 80%. Nhưng, miếng bánh này đang dần bị chia nhỏ khi Audi ra mắt mẫu Audi E-tron đình đám hay Chevrolet với mẫu Chevrolet Volt, Honda với mẫu Honda Clarity hay VW với mẫu VW’s e-Golf... Tất cả đang dần tạo nên một thị trường hết sức sôi động.

“Thị trường xe điện của Mỹ dự kiến sẽ đạt doanh số 6,9 triệu chiếc vào năm 2025, tăng so với mức dự báo 1,4 triệu chiếc cho năm 2020, do chính phủ khuyến khích sở hữu xe điện. Hơn 90% các bang tại Mỹ đã đưa ra các biện pháp khuyến khích thiết lập cơ sở hạ tầng sạc xe điện, áp dụng các ưu đãi để đẩy nhanh việc áp dụng/chuyển đổi từ xe xăng sang xe chạy điện”, chuyên gia phân tích thị trường Prajyot Sathe của hãng Frost & Sullivan cho biết.

Có thể nói, thị trường xe điện tại Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung còn rất nhiều “cửa sáng” dành cho VinFast bởi 2 lý do chính: Chính phủ các nước đang từng bước thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng xe điện để giảm tải tác động đến môi trường, các nhà sản xuất xe chạy điện chưa nhiều.

Chính vì lẽ đó, khi hãng xe Việt công bố ra mắt 3 mẫu xe điện, trong đó, 2 mẫu VF32 và Vf33 dự kiến đến tay khách hàng Mỹ, Canada và châu Âu trong quý II/2022, hàng loạt báo quốc tế như Jalopnik, Techzle, Motor... đều tỏ ra thích thú và mong chờ được đón nhận nhiều thông tin hơn về 2 mẫu xe này.

Điển hình như tờ Car Buzz chia sẻ: “Đây có thể coi là một mốc thời gian khá tham vọng đối với một nhà sản xuất ô tô mới tại Mỹ, nhưng chúng tôi sẽ đợi để tận mắt thấy chiếc xe VinFast lăn bánh trên đất Mỹ".

Tin liên quan: VinFast ra mắt 3 dòng ôtô điện thông minh Ba dòng SUV điện mới của VinFast được ứng dụng trí tuệ nhân tạo, VF31 có một bản xe điện, VF32, VF33 đều có hai bản chạy điện và xăng.

Theo Nhà Đầu tư