Ý nghĩa chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng"

Chương trình góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân.

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) và 69 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2026), tối 16/6, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản tổ chức công diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng”. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo người dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên.

Đại biểu tham dự chương trình.

“Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” là chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu chuyện, giai điệu và hình ảnh đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; lan tỏa hình ảnh Bác Hồ với tình yêu quê hương tha thiết, nỗi nhớ xứ Nghệ sâu nặng và những giá trị nhân văn mà Người để lại cho dân tộc.

Vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Điểm nhấn chương trình là vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” do NSƯT Trịnh Mai Nguyên đạo diễn, tái hiện câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với những người dân nghèo trong cuộc sống đời thường.

Chương trình không chỉ là không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những hình thức thể hiện sinh động, giàu cảm xúc.