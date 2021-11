10/13 địa phương ở Hà Tĩnh đã tổ chức cách ly, điều trị F0 tại nhà

Từ thực hiện thí điểm ở huyện Hương Khê, đến nay, Hà Tĩnh đã có 10 địa phương triển khai việc cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, góp phần giảm tải cho các cơ sở điều trị, tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

Hương Khê thành lập trạm y tế lưu động để giám sát, hỗ trợ việc cách ly, điều trị cho các F0 không triệu chứng tại nhà.

Thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ và sự hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 10/11, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tiến hành hướng dẫn việc cách ly, điều trị các F0 không triệu chứng tại nhà.

Là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn được thực hiện thí điểm việc cách ly, điều trị F0 tại nhà, Hương Khê đã thực hiện bài bản, chặt chẽ các bước để cách ly F0 không triệu chứng tại các hộ dân.

Theo bác sỹ Nguyễn Trường Lâm - Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê, trên địa bàn đang cách ly, điều trị cho 4 trường hợp F0 không triệu chứng tại nhà. Tất cả các F0 khi được cách ly, điều trị tại nhà đều đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế. Đặc biệt, Hương Khê còn thành lập 1 trạm y tế lưu động để phối hợp cùng với các địa phương, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình cách ly, điều trị. Đến nay, việc cách ly, điều trị 4 F0 tại nhà đang đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy triển khai sau Hương Khê nhưng đến nay, Can Lộc là địa phương có số lượng F0 không triệu chứng cách ly, điều trị tại nhà nhiều nhất với 10 trường hợp. Để đảm bảo an toàn trong quá trình cách ly, điều trị, không để lây lan dịch ra cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã thẩm định, hướng dẫn kỹ lưỡng các địa phương thực hiện quy trình cách ly, điều trị.

Toàn huyện Can Lộc hiện có 10 F0 không triệu chứng được cách ly, điều trị tại nhà.

Tại xã Vượng Lộc có 4 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà nên lực lượng chức năng đang tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra giám sát.

Bác sỹ Trần Xuân Dương - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vượng Lộc thông tin: “Trước khi tổ chức cách ly, điều trị 4 F0 không triệu chứng tại nhà, chúng tôi kiểm tra chặt chẽ các điều kiện về nhà ở để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.Trong quá trình cách ly, cán bộ y tế đều kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe hằng ngày của các F0, nếu xuất hiện các triệu chứng nặng sẽ nhanh chóng báo cáo Trung tâm Y tế để chuyển tuyến điều trị kịp thời”.

Bác sỹ Trần Xuân Dương - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vượng Lộc cập nhật tình hình sức khỏe các F0 không triệu chứng đang điều trị tại nhà.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an xã Vượng Lộc cho biết: “Sau khi có quyết định về việc cách ly, điều trị các F0 không triệu chứng tại nhà, lực lượng công an xã đã nhanh chóng phối hợp với trạm y tế, chính quyền các thôn, tổ chức tuyên truyền kỹ lưỡng để người dân nắm bắt, không hoang mang, lo lắng. Đồng thời, thường xuyên giám sát chặt chẽ việc cách ly, điều trị tại nhà của các công dân theo đúng quy định. Cho đến nay, 4 F0 trên địa bàn xã đều đang tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của ngành chuyên môn đề ra”.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 10/13 huyện, thị, thành phố tiến hành việc cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà với tổng số 41 bệnh nhân. Trong đó, TP Hà Tĩnh 1 bệnh nhân - đã khỏi bệnh, Cẩm Xuyên 7, Can Lộc 10, Hương Khê 4, Vũ Quang 7, Nghi Xuân 2, Thạch Hà 4, Đức Thọ 3, Hương Sơn 2, huyện Kỳ Anh 1. Kết quả bước đầu, các F0 đều tuân thủ chặt chẽ quy trình cách ly điều trị, lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đều thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát.

Việc cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà góp phần giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Từ 4/6 đến hết ngày 29/11, Hà Tĩnh đã có trên 1.072 ca bệnh COVID-19. Qua thống kê của các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, có trên 82% số ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Chính vì vậy, việc triển khai cách ly, điều trị F0 tại nhà sẽ góp phần giảm tải rất lớn cho các cơ sở thu dung điều trị, tiết kiệm nhiều nguồn lực và tạo tâm lý thoải mái cho người dân. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình cách ly, điều trị, Sở Y tế đã và đang yêu cầu y tế cơ sở, các lực lượng chức năng sàng lọc kỹ các đối tượng cách ly tại nhà và thẩm định kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhất là nhà ở cho bệnh nhân; cán bộ y tế phải thực hiện tốt việc giám sát, theo dõi việc cách ly và tình hình sức khỏe của bệnh nhân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Bác sỹ Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Phúc Quang – Anh Tấn