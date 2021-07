2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

2 ga tàu Yên Trung (Đức Thọ) và Hương Phố (Hương Khê) đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón hơn 700 công dân Hà Tĩnh về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Số lượng công dân về quê trên chuyến tàu khởi hành vào tối 24/7/2021 tại Ga Sài Gòn là 742 người

Tối nay (24/7), chuyến tàu SE14 chở 742 công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê, bắt đầu lăn bánh từ ga Sài Gòn. Dự kiến vào sáng 26/7, tàu về tới ga Yên Trung (Đức Thọ) và ga Hương Phố (Hương Khê) – nơi phương tiện của 13 địa phương ở Hà Tĩnh đã chờ sẵn để đưa những công dân này đi cách ly tập trung đúng quy định.

Trong đợt 1 này, Cẩm Xuyên có 91 người, Thạch Hà 93 người, Can Lộc 82 người, Lộc Hà 55 người, Nghi Xuân 48 người, Đức Thọ 88 người, Hương Sơn 86 người, Hương Khê 73 người, Vũ Quang 15 người, Kỳ Anh 20 người, TX Kỳ Anh 21 người, TX Hồng Lĩnh 20 người và TP Hà Tĩnh 50 người.

Ga Yên Trung đón công dân của 11 địa phương với số lượng dự kiến lên tới 654 người.

Theo kế hoạch, ga Hương Phố sẽ đón công dân của huyện Hương Khê và huyện Vũ Quang. Công dân 11 địa phương còn lại xuống ở ga Yên Trung.

Để việc đưa đón diễn ra thuận lợi, những ngày này, ban quản lý 2 ga tàu Yên Trung và Hương Phố đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng cấp tỉnh để thống nhất phương án, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Lê Thành – Trưởng Ga Yên Trung cho hay: Vào hôm qua, đơn vị chính thức nhận được công văn về việc đón công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê - do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn. Sau đó, UBND huyện Đức Thọ cũng gửi phương án cụ thể của tỉnh trong việc đưa đón công dân.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở ga Yên Trung được siết chặt.

Theo ông Thành, dự kiến lúc 5h30 ngày 26/7, tàu SE14 về tới ga Yên Trung và có 654 công dân 11 địa phương xuống ở đây.

“Ga Yên Trung có thể đón 700 hành khách cùng một thời điểm, thậm chí vào dịp Tết, số lượng dao động trên dưới 1.000 người. Tuy nhiên, do số hành khách đợt này trở về từ vùng có dịch nên để đảm an toàn cho mọi người, chúng tôi thống nhất tàu sẽ dừng cho hành khách xuống ở khu vực bãi hàng có diện tích 3.000 m2” - Trưởng Ga Yên Trung thông tin.

Khu vực bãi hàng này rộng rãi, có thể chứa 20 phương tiện loại 36 chỗ, thuận tiện cho các địa phương di chuyển xe vào đón công dân của mình. Lối ra vào sẽ do lực lượng công an phân luồng, điều tiết xe, đảm bảo an ninh trật tự.

“Chúng tôi cũng thống nhất mở cửa từng toa tàu, cho công dân từng địa phương xuống và khi chính quyền địa phương đó đón xong thì mới mở toa khác, tránh lộn xộn khi mở cửa đồng loạt. Phương tiện khi vào ga đón sẽ được dán các dòng chữ hiện rõ địa phương cụ thể, giúp công dân dễ nhận diện” - ông Lê Thành nói thêm.

Hành khách khi xuống ga phải khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

“Đơn vị rất vui khi có thể đóng góp vào công tác đón con em Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam trở về. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp tốt với địa phương, ban, ngành để mọi việc diễn ra thuận lợi, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch”, ông Lê Thành nói thêm.

Trong kế hoạch đón công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê, ga Hương Phố (Hương Khê) “đảm nhận” việc đón công dân 2 huyện Vũ Quang, Hương Khê với số lượng 88 người.

Ga Hương Phố đón công dân 2 địa phương Hương Khê và Vũ Quang

Ban đầu, việc đón công dân về quê chỉ diễn ra ở ga Yên Trung nhưng trước tình hình thực tế, các ban, ngành Hà Tĩnh đã quyết định chọn thêm ga Hương Phố hỗ trợ. Tàu SE14 sẽ dừng ở ga Hương Phố trước khi tới ga Yên Trung.

Ông Mai Đức Chính - Trưởng Ga Hương Phố cho hay: Đơn vị đã sẵn sàng đón công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam trở về quê tránh dịch. Ga có thể đón cùng lúc 200 - 300 người lên xuống nên với việc chỉ đón 88 công dân của 2 địa phương thì không có vấn đề gì.

Nơi mà ga Hương Phố dự kiến để công dân xuống khi tàu dừng là ở bãi hàng gần ga. Khu vực này vốn rộng rãi, thuận tiện cho phương tiện ra vào và nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch.

“Thời điểm hiện tại, huyện Hương Khê đã ghi nhận 2 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 nên bên cạnh việc đưa đón công dân an toàn thì công tác phòng chống dịch Covid-19 càng được siết chặt, đặt lên hàng đầu. Ban quản lý ga sẽ bàn bạc cụ thể với địa phương, các ban, ngành nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” này” - ông Mai Đức Chính thông tin.

Tàu chở công dân Hà Tĩnh về từ các tỉnh phía Nam được bố trí hợp lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Sau khi công tác đón công dân hoàn tất, 2 ga tàu Yên Trung và Hương Phố sẽ được phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, đặc biệt là các khu vực có người dân lên xuống.

Được biết, trong quá trình tàu SE14 dừng để công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam xuống, sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của ga, bởi tàu sẽ di chuyển lối riêng và giờ tàu về đã được sắp xếp hợp lý.

Văn Đức