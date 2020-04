264 mẫu xét nghiệm âm tính, 3 ca nhiễm ở Hà Tĩnh sức khỏe ổn định

Sở Y tế Hà Tĩnh đang chỉ đạo các đơn vị vận hành, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các phòng xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 để phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

264 mẫu xét nghiệm lấy trong các ngày 1 và 2/4 âm tính với virus SARS-CoV-2

Sau khi đi vào hoạt động, các phòng xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 tại BVĐK tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đang nỗ lực để chạy các mẫu xét nghiệm.

Phòng Sinh học phân tử xét nghiệm bệnh truyền nhiễm và chẩn đoán Covid-19 của CDC Hà Tĩnh

Trong ngày 3/4, 2 đơn vị đã nhận 322 mẫu, trong đó BVĐK đã nhận 166 mẫu và CDC Hà Tĩnh 156 mẫu.

Thông tin từ CDC Hà Tĩnh, 264 mẫu xét nghiệm được đơn vị lấy trong các ngày 1 và 2/4 tại các huyện, thị, thành phố và các khu cách ly tập trung đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đây chủ yếu là các trường hợp đi từ Bệnh viện Bạch Mai trở về, các trường hợp đang ở trong các khu cách ly tập trung có liên quan đến các ca bệnh dương tính.

Liên quan đến các trường hợp từ BV Bạch Mai trở về, qua rà soát, hiện có 527 bệnh nhân và người chăm sóc có liên quan, trong đó có 11 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện, 111 trường hợp được cách ly tập trung, 165 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm.

BN số 146, BN số 210 và ca nhiễm mới sức khỏe ổn định

Về tình tình trạng các BN số 146 và BN số 210 và ca nhiễm mới ở Thạch Hà đang điều trị tại BVĐK Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đều có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác cách ly tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 43 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Cục Quản lý thị trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và giám sát việc đóng cửa, tạm dừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu.

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý ly nghiêm các vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển vật tư y tế

Trong thời gian qua, các lực lượng đã kiểm tra, giám sát 441 lượt cửa hàng kinh doanh thuốc, vật tư y tế, phát hiện và xử lý 256 vụ vi phạm, phạt hành chính trên 381 triệu đồng, tịch thu nhiều hàng hóa như: thực phẩm chức năng, khẩu trang.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách của ngành y tế hiện này là tiếp tục vận hành, phát huy hiệu quả tối đa phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiếp tục thực hiện kế hoạch xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng nhất là đối với các trường hợp có nguy cơ cao như: người từ Thái Lan, BV Bạch Mai trở về.

Trước tình hình người về tại các khu cách ly ngày một đông, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, quản lý để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự an ninh tại các khu cách ly tập trung theo quy định pháp luật; triển khai các biện pháp hạn chế người dân di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.

Phòng Xét nghiệm Covid-19 tại BVĐK Hà Tĩnh có thể sàng lọc trên 200 mẫu/ngày Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã khai trương Phòng Xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime - PCR. Hiện tại phòng có 1 máy xét nghiệm 96 lỗ, 5 cán bộ kỹ thuật; mỗi ngày có thể thực hiện sàng lọc trên 200 mẫu xét nghiệm.

CDC Hà Tĩnh tập trung cao cho việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) đang tập trung cao, chạy đua với thời gian để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, đặc biệt ưu tiên đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 11/3 lại đây.

P.Q