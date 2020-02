Báo động đỏ nội - ngoại viện, cứu mẹ con sản phụ ở Cẩm Xuyên qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Nguyễn Phúc Long - Phó Giám đốc, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa tiến hành mổ cấp cứu cứu sống mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Thịnh) mang thai 37 tuần bị băng huyết do rau tiền đạo nguy kịch.

Điều dưỡng Đặng Thị Hồng Minh - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Cẩm Xuyên tham gia hiến 1 đơn vị máu.

Anh Nguyễn Xuân Tấn - chồng sản phụ Thủy cho biết: Sáng sớm ngày 15/2, trong lúc đang nằm ngủ thì vợ kêu đau bụng dữ dội và ra rất nhiều máu. Anh đã gọi điện cho bác sỹ Khoa Sản Bệnh viện Cẩm Xuyên để thông báo và cần được tư vấn.

Ngay lập tức, bác sỹ đã nói người nhà khẩn cấp gọi xe đưa sản phụ lên bệnh viện để được xử trí, đồng thời báo động đỏ nội viện cũng như ngoại viện.

Đoàn viên Nguyễn Thị Huyền Trang - Đoàn xã Cẩm Vịnh...

Sau khi tiếp nhận sản phụ tại cổng bệnh viện, ê kíp bác sỹ của Khoa Sản và Khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành hội chẩn nhanh, đồng thời “phá rào quy trình” đưa thẳng sản phụ lên phòng mổ để cấp cứu tối khẩn cấp.

Khi lên mổ, tình trạng sản phụ mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được... Sau khi gây mê, các bác sỹ mổ lấy ra một bé trai nặng 3,1 kg đã ngạt trắng... Sau 5 phút cấp cứu, cháu bé đã hồng hào trở lại, tự thở và khóc được.

... và đoàn viên Nguyễn Xuân Công - Đoàn viên xã Cẩm Hưng tham gia hiến 2 đơn vị máu

Trong lúc này, tình trạng sản phụ cũng hết sức nguy kịch vì mất máu nặng cần phải truyền 3 đơn vị máu (nhóm O). Bệnh viện không có nguồn máu dự trữ nên đã thông báo cho Ngân hàng Máu sống của Huyện đoàn Cẩm Xuyên cũng như cán bộ trong bệnh viện đến hỗ trợ cho sản phụ.

Sau 15 phút thông báo, đã có 2 đoàn viên của Huyện đoàn Cẩm Xuyên cùng với một điều dưỡng của bệnh viện đến trực tiếp hiến máu để cứu sản phụ qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, đang được chăm sóc và theo dõi tại Khoa Sản, dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần tới.

Hiện tại, sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ Thủy đã ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Phúc Long cho biết, bình thường rau bám ở thân và đáy tử cung. Nếu rau bám thấp xuống đoạn dưới tử cung, có khi che lấp cả lỗ tử cung thì gọi là rau tiền đạo. Hiện tượng này gây chảy máu từng đợt vào các tháng cuối của thời kỳ thai nghén. Đến khi chuyển dạ, đoạn dưới tử cung căng giãn ra (do cơn co tử cung đẩy thai xuống phía dưới) làm cho rau bám bị trượt và bong, gây chảy máu trầm trọng. Nguy hiểm nhất là trường hợp băng huyết do rau tiền đạo vì nó chảy máu bất thường nên sản phụ không lường trước được.

Trường hợp sản phụ Thủy là rất may mắn vì đã được người nhà đưa vào viện kịp thời, nếu không sẽ dễ dẫn đến tử vong cho cả mẹ và con. Bác sĩ Long cũng khuyến cáo chị em trong quá trình mang thai nên đến các bác sỹ chuyên khoa để được khám, tư vấn, theo dõi thai kỳ thường xuyên đề phòng nguy hiểm và có hướng xử lý kịp thời.

Tuấn Dũng