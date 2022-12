Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ triển khai can thiệp mạch não vào năm 2023

Sau khi làm chủ hoàn toàn kỹ thuật can thiệp mạch vành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành triển khai can thiệp mạch não vào đầu năm 2023. Đây là bước tiến lớn của cơ sở y tế đầu ngành nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Song song với cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Cán bộ y tế kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân tại Khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh).

Đặc biệt, việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật về can thiệp mạch vành đã góp phần hạn chế các ca bệnh tử vong, giúp người dân được điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Canh (xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) có tiền sử bị bệnh tim, vào viện trong tình trạng khó thở, nói khó, tay, chân không cử động được. Trước tình trạng của bệnh nhân, các bác sỹ khoa tim mạch đã kịp thời hội chẩn và thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch vành cấp cứu nên bệnh nhân được cứu sống.

Anh Lê Xuân Ý, người nhà của bệnh nhân Canh cho biết: “Nhờ bệnh viện triển khai kịp thời việc can thiệp mạch vành nên mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch. Nếu thời điểm đó di chuyển mẹ lên tuyến trên thì nguy cơ rủi ro trên đường đi là rất lớn. Hiện tại, tay, chân mẹ tôi cử động bình thường, đi lại nhẹ nhàng, nói rõ và ăn uống bình thường”.

Các y bác sỹ BVĐK tỉnh can thiệp mạch vành cho một bệnh nhân.

Theo tổng hợp từ BVĐK tỉnh, mỗi năm có hơn 600 trường hợp chụp mạch vành, trong đó gần 300 trường hợp can thiệp mạch vành với 60 đến 80 trường hợp can thiệp mạch vành cấp cứu.

Tiến sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Bệnh viện nhận định rõ hai nhóm bệnh không lây nhiễm tăng lên rất nhanh trong những năm vừa qua, đó là tim mạch và ung bướu. Do vậy, từ năm 2014, bệnh viện đã chú trọng phát triển chuyên sâu về tim mạch, gửi các kíp đi đào tạo chuyên sâu ở các thành phố lớn.

Năm 2018, bệnh viện mua sắm hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền và được sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện tuyến trung ương nên đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp mạch vành. Đầu năm 2020, bệnh viện thành lập Đơn vị Tim mạch can thiệp và các hoạt động của chuyên khoa tim mạch được thực hiện thường quy, độc lập, giải quyết tất cả các bệnh nhân liên quan đến mạch vành về can thiệp cấp cứu và can thiệp thường quy”.

Tiến sỹ Lê Văn Dũng thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Tim mạch.

Bên cạnh đó, BVĐK tỉnh còn sử dụng hiệu quả các máy tạo nhịp tim tạm thời một buồng, hai buồng, vĩnh viễn. Mỗi năm, bệnh viện đặt gần 100 máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho các bệnh nhân.

Được biết, hiện nay, mỗi ngày, BVĐK tỉnh tiến hành siêu âm các bệnh lý về tim mạch từ 100 đến 150 trường hợp. Các siêu âm về mạch máu đã được chú trọng, đặc biệt gần đây đã đưa vào làm thường quy, số lượng ngày càng tăng dần.

Thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiếu thốn vật tư, trang thiết bị y tế song bệnh viện vẫn nỗ lực nâng cao chất lượng về chất. Nổi bật nhất là sớm cử 1 kíp đi đào tạo về can thiệp mạch não. Với điều kiện đầy đủ về máy móc, nhân lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu cùng sự hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trên thì năm 2023 bệnh viện sẽ triển khai can thiệp mạch não, đây là một bước tiến lớn của bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện còn chuẩn bị vật tư, nhân lực liên quan để triển khai can thiệp mạch chi, mạch tạng và phát triển thêm hệ thống thăm dò điện sinh lý, tầm soát các bệnh lý về tim bẩm sinh từ bào thai để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người bệnh. Tiến sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Ánh Nguyên - Thanh Loan