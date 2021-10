Bộ Công an Việt Nam trao tặng Bộ Công an Lào các thiết bị y tế phòng, chống dịch

Sáng 13/10, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an chủ trì lễ bàn giao. Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu gửi lời chia sẻ những khó khăn của Lào khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trước tình hình dịch tại Lào diễn biến phức tạp lần này, Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng dịch. Bộ Công an Việt Nam và Công an các tỉnh đã hỗ trợ các tỉnh Lào một số trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của phía Lào, với tinh thần “giúp Bạn là tự giúp mình” và với tình cảm đoàn kết đặc biệt, Bộ Công an Việt Nam đã quyết định tiếp tục hỗ trợ giúp Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một số trang thiết bị y tế gồm: 15.000 khẩu trang phòng dịch M12, 13.000 khẩu trang N95, 6.500 đôi găng tay y tế tiệt trùng, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh, 540 bộ trang phục phòng chống dịch và 12.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên.

Với tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục hỗ trợ giúp Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một số trang thiết bị y tế phòng, chống dịch...

Việc hỗ trợ trang thiết bị y tế của Bộ Công an Việt Nam sẽ giúp giảm bớt phần nào những khó khăn mà lực lượng Công an nhân dân Lào anh em đang phải đối mặt hiện nay trên mặt trận phòng, chống dịch…

Được biết, đây là lần thứ 3 trong năm nay, Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Sỹ Quý