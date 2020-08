Các khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh đảm bảo an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh vừa thông tin, kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, các bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung đều chấp hành tốt các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát ATTP tại bếp ăn phục vụ khu cách ly của Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Tĩnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn phục vụ công dân tại các khu cách ly tập trung, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 4 - 6/8/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung.

Các điểm đoàn tiến hành kiểm tra gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh (huyện Cẩm Xuyên); ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh); khu vực cổng B - cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn).

Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát ATTP tại nhà hàng Thường Hoài phục vụ khu cách ly của Ký túc xá Mitraco

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, các bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung chấp hành tốt các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định như: thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thường xuyên; đảm bảo đủ nước sạch để chế biến thực phẩm; nguyên liệu chế biến thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng; nhân viên chế biến có đủ trang phục bảo hộ lao động theo quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình chế biến và chia thức ăn…

Trong dịp này, đoàn kiểm tra, giám sát đã kết hợp tuyên truyền các quy định liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm tới các bếp ăn, hướng dẫn cách lưu mẫu thực phẩm và kiểm thực 3 bước theo quy định; cấp phát tờ rơi bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong các bếp ăn phục vụ khu cách ly, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Nhật Thắng - Nguyễn Hồng