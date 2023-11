Can Lộc biểu dương 18 gia đình sinh con một bề là gái, làm kinh tế giỏi

18 gia đình sinh con một bề là gái được huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên dương dịp này là những gia đình tiêu biểu, làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt chính sách DS/KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Chiều 29/11, UBND huyện Can Lộc tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12); biểu dương các gia đình sinh con một bề là gái, làm kinh tế giỏi và các cháu gái chăm ngoan học giỏi.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm 2023, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của huyện Can Lộc có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 1.655 cháu được sinh ra (tăng 373 cháu so với năm 2022); tỷ suất sinh thô là 12,66‰, giảm 0,1‰ so với chỉ tiêu kế hoạch 2023 giao; tỷ lệ sinh trên 2 con là 34,68%, giảm 0,92% so với năm 2022. Tỷ số giới tính khi sinh 107,9 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,57%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng: Hoạt động tuyên dương khen thưởng nhằm động viên, tôn vinh các cá nhân, gia đình, đồng thời cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền đề án mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn.

Trong năm, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số như: "sàng lọc trước sinh và sau sinh”, đề án “mất cân bằng giới tính khi sinh”, đề án “chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, mô hình “tiền hôn nhân”...

Năm 2024, Can Lộc tiếp tục đây mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác dân số và phát triển, nhằm phấn đấu giảm tỷ suất sinh thô 0,1‰ so với năm 2023; số con trung bình của một bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ duy trì ở mức 2,1 con/bà mẹ/năm; tỷ số giới tính khi sinh duy trì mức 103 đến 106 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sinh trên 2 con giảm 3% so với năm 2023.

Tại buổi lễ, UBND huyện Can Lộc cũng tuyên dương 18 gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái, không sinh con thứ 3, làm kinh tế giỏi; biểu dương 36 cháu gái tiêu biểu trong các gia đình sinh hai con một bề là gái, chăm ngoan học giỏi.

UBND huyện Can Lộc tuyên dương các gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái, không sinh con thứ 3, làm kinh tế giỏi.

Biểu dương 36 cháu gái tiêu biểu trong các gia đình sinh hai con một bề là gái, chăm ngoan học giỏi.

Anh Thư - Minh Đông