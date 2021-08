Can Lộc dồn sức khống chế dịch bệnh COVID-19

Khi phát hiện nhiều ca bệnh COVID-19 tại khu cách ly và cộng đồng, các lực lượng tuyến đầu ở Can Lộc (Hà Tĩnh) không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xung phong, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đội ngũ cán bộ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc kịp thời có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong khu cách ly, lây nhiễm tại cộng đồng thuộc xã Tùng Lộc và một số địa phương trên địa bàn tỉnh, từ 1/8, những “chiến sỹ” áo trắng ở Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng vào cuộc chiến. Vẫn biết nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng các y bác sỹ không hề nao núng.

Anh Nguyễn Văn Dũng - cử nhân kỹ thuật Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Để lấy mẫu bệnh phẩm, chúng tôi phải tiếp xúc gần với người có nguy cơ cao. Chưa kể những động tác ngoáy ở vùng hầu họng và ở mũi rất dễ kích thích ho, sặc, gây nguy cơ phát tán mầm bệnh. Thế nhưng, vì trách nhiệm với cộng đồng, với sức khỏe Nhân dân, chúng tôi luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu. Qua đó, giúp rút ngắn thời gian phát hiện các ca bệnh, kịp thời triển khai những giải pháp khống chế dịch lây lan”.

Anh Nguyễn Văn Dũng cùng các đồng nghiệp xuyên đêm kịp thời lấy mẫu xét nghiệm cho những người tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Rong ruổi xe máy khắp các xã, thị trấn, có những ngày anh Dũng và các đồng nghiệp phải đến lấy mẫu 2-3 lần tại cùng một điểm hoặc xuyên đêm lấy hàng trăm mẫu. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, làm việc liên tục nhiều giờ dưới cái nóng oi bức với nhiệt độ cao, có những đồng nghiệp bị kiệt sức nhưng mọi người vẫn luôn kiên trì với nhiệm vụ của mình.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc Nguyễn Viết Tuấn cho biết: “Thời gian qua, gần 100 cán bộ ở trung tâm và gần 140 cán bộ, y bác sỹ tại các trạm y tế đã kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu. Khó khăn, vất vả và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh nhưng anh chị em vẫn sẵn sàng dấn thân để thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Đội ngũ y bác sỹ Trạm Y tế Thượng Lộc chuẩn bị cơ sở vật chất cho khu cách ly

Kể từ khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt, ngày 19/8, Tùng Lộc thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Can Lộc đã quyết định lập 5 chốt kiểm soát, ngăn chặn các tuyến đường ra/vào xã. Những ngày sau đó, khi phát hiện thêm ca bệnh đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, thôn Vân Cửu - xã Khánh Vĩnh Yên cũng đã lập 5 chốt phong tỏa thôn. Huyện Can Lộc đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để dập dịch. Trong đó, hơn 30 chốt kiểm soát phòng, chống dịch để bảo vệ bình yên cho những địa bàn dân cư đã được các xã, thị trấn thiết lập với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ, y tế… làm nhiệm vụ.

Các điểm chốt hoạt động 24/24h để kiểm soát người, phương tiện vào/ra trên địa bàn với các nhiệm vụ: đo thân nhiệt cho lái xe, thực hiện khai báo y tế để rà soát, phát hiện những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao... Với cường độ làm việc cao, thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng lực lượng tại các điểm chốt vẫn kiên trì bám vị trí.

Thượng úy Trần Hữu Sang (người thứ 2 từ trái sang) cùng đồng đội bám chốt 24/24h

Thượng úy Trần Hữu Sang - Đội CSGT trật tự, Công an huyện Can Lộc cho biết: “Tôi được phân công trực chốt trên tuyến đường từ thị trấn Nghèn và xã Thuần Thiện đi Tùng Lộc. Đây là tuyến đường tiếp giáp giữa 3 địa bàn nên lưu lượng xe cộ, người qua lại rất lớn. Ngoài việc hướng dẫn các phương tiện tránh vùng dịch, mỗi ngày, chúng tôi còn tiếp nhận rất nhiều nhu yếu phẩm của bạn bè, người thân gửi cho người trong vùng cách ly. Các chuyến xe đưa F0 đi điều trị, F1 đi cách ly cũng thường xuyên đi qua chốt này. Khối lượng công việc lớn, nhưng chúng tôi (gồm 3 công an, 1 bộ đội) vẫn luôn động viên nhau cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Thị trấn Nghèn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, theo dõi sức khỏe người sau cách ly tập trung về tại địa bàn.

Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn Bùi Việt Hùng thông tin: “Là vùng trung tâm của huyện với địa bàn hơn 20.000 dân tập trung tại 21 tổ dân phố, mỗi ngày, lưu lượng người đến, người đi trên địa bàn thị trấn rất lớn. Địa bàn còn có gần 100 người đang thực hiện cách ly tập trung, 30 người cách ly y tế tại nhà, 170 đã hoàn thành thời gian cách ly và hơn 600 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Những yếu tố đó đều tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dịch. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân”.

Đồng sức, đồng lòng trên trận tuyến chống dịch, đội ngũ cán bộ tại 18 xã, thị trấn cùng với hơn 3.000 thành viên ở 1.070 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở Can Lộc đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để nắm bắt tình hình và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Vượt qua những khó khăn, vất vả, gác lại những giờ phút sum họp gia đình, lực lượng tuyến đầu ở Can Lộc đang ngày đêm góp sức mình cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Từ đầu tháng 8 đến nay, Can Lộc đã phát hiện 65 ca mắc mới, trong đó có 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng, toàn huyện đã xét nghiệm RT-PCR cho 17.563 người dân. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 637 người đang thực hiện cách ly tập trung, 1.405 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Can Lộc đã thực hiện nhiều biện pháp cấp bách. Việc giao ban để nắm bắt tình hình, rút kinh nghiệm và triển khai những nhiệm vụ mới được thực hiện mỗi ngày. Cả hệ thống chính trị đang nỗ lực dồn sức trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID -19. Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng

Anh Thư – Minh Đông