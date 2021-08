Can Lộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Ngay khi phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ công dân đã hoàn thành cách ly tập trung ở Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Tùng Lộc.

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ trong các khu cách ly và người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà; tạo điều kiện cho các công dân hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày được cách ly tập trung thêm 7 ngày nếu có nhu cầu. Các địa phương thiết lập chốt kiểm soát theo phương châm bảo vệ vùng xanh, yêu cầu tất cả mọi người ra/vào địa bàn xã, phường, thị trấn đều phải khai báo y tế để phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh”.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của huyện, ngay trong chiều 20/8, 18/18 xã, thị trấn ở Can Lộc đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phương án lập chốt chặn các tuyến đường liên huyện, đường về trung tâm huyện và nâng cấp độ phòng chống dịch đã được các xã, thị trấn triển khai.

“Ngay trong đêm 20/8, chúng tôi đã lập chốt kiểm soát đầu tiên trên tuyến đường từ xã Kim Song Trường đi Hồng Lĩnh, chuẩn bị các phương tiện, bố trí nhân lực trực 24/24 và dự kiến ngày mai sẽ lập thêm 2 chốt trên các tuyến đường liên huyện, kiểm soát chặt chẽ người ra/vào trên địa bàn” - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường Nguyễn Quốc Việt chia sẻ.

Chốt kiểm soát trên tuyến đường từ xã Kim Song Trường đi thị xã Hồng Lĩnh được lập trong đêm 20/8.

Tại xã Thanh Lộc, việc quản lý người cách ly y tế tại nhà đã được thực hiện qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò các lực lượng tại các thôn, cụm dân cư, tổ liên gia để quản lý các đối tượng và giữ an toàn cho từng cụm dân cư, từng thôn. Xã cũng đã bố trí điểm trung chuyển để tiếp nhận công dân từ ngoại tỉnh trở về.

Ông Nguyễn Quang Phú - Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc cho biết: “Chúng tôi đã lấy hội trường UBND xã làm điểm trung chuyển để tiếp nhận người về từ vùng dịch. Họ sẽ thực hiện cách ly tạm thời ở đây cho đến khi mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính mới đưa vào các khu cách ly tập trung. Xã cũng sẵn sàng 3 điểm cách ly để phân luồng công dân đi từ các vùng có nguy cơ cao, nguy cơ thấp nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo”.

Các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở thị trấn Nghèn phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát người thực hện cách ly y tế tại nhà.

Thị trấn Nghèn cũng đang trong tình huống sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường về dịch bệnh. Theo đó, các ki ốt kinh doanh trên tuyến quốc lộ 1A đã tạm thời đóng cửa. Các hộ kinh doanh tại chợ Nghèn và một số người dân có nguy cơ cao cũng được test nhanh kháng nguyên COVID-19.

Tại xã Tùng Lộc, huyện đã giao trách nhiệm cho BCĐ phòng chống dịch quản lý nghiêm người dân trong các khu vực phong toả. Tuyệt đối không cho người dân được ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở yên tại đó”, chỉ được tiếp xúc với nhân viên y tế, người có nhiệm vụ ra/vào khu vực phong toả.

Lực lượng chức năng phun tiêu độc khử trùng đường làng, ngõ xóm ởTùng Lộc. .

Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc thông tin: “Hiện nay, các đồng chí lãnh đạo xã và trưởng các ngành đã về bám nắm, chỉ đạo tại từng cụm dân cư trong các khu vực cách ly, phong toả. Xã cũng đang xây dựng phương án cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân. Cấp phiếu đi chợ cho người dân để tránh tụ tập đông người ở các điểm mua bán. Quán triệt người dân không tổ chức lễ tế tại các nhà thờ họ dịp Rằm tháng Bảy âm lịch”.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của huyện, các địa phương ở Can Lộc đã và đang vào cuộc quyết liệt bằng những hành động cụ thể. Cả hệ thống chính trị ở Can Lộc đang đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao độ trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với việc thực hiện các chủ trương chung nhằm nâng cao cấp độ phòng chống dịch, người dân Can Lộc cũng đang đề cao ý thức, trách nhiệm tự bảo vệ mình trước những nguy cơ lây nhiễm.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc có 584 công dân thực hiện cách ly tại 20 khu cách ly tập trung, 216 trường hợp cách ly tại nhà, 1.363 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong ngày 20/8, các lực lượng chức năng đã truy vết được 46 F1 và 151 F2 liên quan đến 4 ca bệnh trong cộng đồng ở xã Tùng Lộc; lấy 865 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân, chủ yếu trên địa bàn Tùng Lộc.

Anh Thư