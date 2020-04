Chiều 28/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới Covid-19

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác Phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi 12 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Các vùng có nguy cơ cao được công bố tại cuộc họp trước đều không có ca lây nhiễm mới. Với 270 ca mắc COVID-19 trong 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở nước ta thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Thủ tướng cho rằng, các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước, nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ. Đây là một thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong phòng, chống dịch COVID-19. Đến giờ phút này, có thể nói, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19. Tại cuộc họp này, thêm một lần nữa Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo Quốc gia và đặc biệt là các lực lượng tham gia trực tiếp chống dịch: như các thầy thuốc, các lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ... đã nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở nước ta. Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm không được chủ quan trong phòng, chống dịch; phát huy hơn nữa trách nhiệm cán bộ y tế, nhất là ở tuyến đầu phòng dịch vì hiện vẫn chưa có vắc xin chữa trị, phòng dịch. Các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cần tiếp tục thực hiện theo chiến lược đề ra, phát hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch và chữa trị hiệu quả. Người đứng đầu cơ sở, tổ chức, địa phương cần tiếp tục thực hiện các biện pháp đã đề ra theo nội dung Chỉ thị 19; tránh tập trung đông người. Thủ tướng nhắc lại quy định tiếp tục đeo khẩu trang nơi đông người; đảm bảo an toàn cho người dân, an toàn với dịch bệnh và an toàn giao thông. Hệ thống phòng dịch vẫn tiếp tục hoạt động 100%; triển khai công tác xét nghiệm, phát hiện sớm, điều trị bệnh nhân có hiệu quả, nhất là các đối tượng nghi nhiễm phải được nhân rộng kiểm tra.