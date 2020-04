Công dân cách ly ở Hà Tĩnh đồng thuận kéo dài thời gian để đảm bảo an toàn

Việc kéo dài thời gian cách ly thêm 1 tuần khiến người cách ly ít nhiều có sự băn khoăn. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tuyên truyền kịp thời của các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh nên người dân đã có sự đồng thuận cao.

Can Lộc hiện đang cách ly 1.529 trường hợp (ảnh: Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Mỹ Lộc - Can Lộc).

Tại huyện Can Lộc, địa phương có số trường hợp phải cách ly tập trung đông nhất với 1.529 người, công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chủ trương cách ly thêm 7 ngày đối với những người đã thực hiện cách ly 14 ngày đã được triển khai khẩn trương, kịp thời.

Các lực lượng chức năng, thông qua hệ thống loa phát thanh hoặc tuyên truyền trực tiếp đã nhanh chóng truyền tải tới người dân trong khu cách ly về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Đặc biệt là việc vận động người dân tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly tập trung để theo dõi thêm trong thời gian 7 ngày, tiến hành sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm.

Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe các trường hợp cách ly tại điểm cách ly Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (xã Thiên Lộc)...

Tại điểm Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (xã Thiên Lộc) đang cách ly tập trung 227 lao động trở về từ nước ngoài, trong đó, 2/3 trường hợp chuẩn bị hoàn thành 14 ngày cách ly.

Dù cuộc sống trong khu cách ly có những khó khăn, song nhìn chung, tất cả công dân đều nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thuận chủ trương kéo dài thời gian cách ly.

Anh T.Đ.Q (SN 1992, xã Mỹ Lộc) chia sẻ: “Bản thân tôi đã dự định sau khi về nhà sẽ tiếp tục tự cách ly thêm để đảm bảo an toàn cho người thân và xã hội. Vì vậy, khi biết thời gian cách ly tiếp tục kéo dài, tôi rất đồng tình. Mọi người xung quanh sau khi được nhân viên y tế tuyên truyền cũng đều đồng thuận”.

... đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân ở đây tiếp tục thực hiện kéo dài cách ly

Tại điểm cách ly trường Đại học Hà Tĩnh, khi có thông tin kéo dài thời gian cách ly, không ít người tỏ ra hoang mang, thậm chí là phản đối. Là điểm cách ly lớn nhất toàn tỉnh với gần 900 trường hợp, trong đó chủ yếu là người ngoại tỉnh, nên việc nhiều người nôn nóng trở về với gia đình là điều không tránh khỏi.

Dù vậy, Trung đoàn 841 đã thường xuyên, liên tục tuyên truyền, động viên người dân tiếp tục thực hiện cách ly để đảm bảo an toàn cho xã hội.

Chị H.T.T ở Thanh Hóa chia sẻ: “Thú thực ban đầu khi nghe phải tiếp tục cách ly thêm 7 ngày nữa, tôi và nhiều người thấy hoang mang, lo lắng và rất muốn về nhà. Song sau khi được giải thích kỹ càng, đặc biệt là việc có những trường hợp ủ bệnh hơn 14 ngày hoặc bị nhiễm bệnh mà không có biểu hiện thì chúng tôi yên tâm ở lại tiếp tục cách ly, để an toàn cho bản thân và cộng đồng”.

Việc tuyên truyền qua loa phát thanh được thực hiện liên tục tại khu cách ly ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Chỉ huy thường trực khu cách ly, Trung tá Nguyễn Thanh Thủy (Trung đoàn 841) cho biết: “Đơn vị đã liên tục tuyên truyền cho người dân trong khu cách ly thông qua hệ thống loa truyền thanh các văn bản chỉ đạo, chỉ thị của tỉnh, tình hình dịch bệnh.

Đặc biệt là giải thích cho người dân về các trường hợp ủ bệnh hơn 14 ngày, trường hợp dương tính nhưng không có biểu hiện để người dân hiểu vấn đề. Bên cạnh đó, đảm bảo sinh hoạt, ăn, ở đầy đủ để người dân yên tâm tiếp tục cách ly”.

Ngoài Can Lộc, điểm cách ly Trường Đại học Hà Tĩnh, các khu cách ly ở địa phương, đơn vị khác ở trong tỉnh, sau khi được tuyên truyền, giải thích kỹ chủ trương kéo dài cách ly người dân đã thấu hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm túc.

Công tác hậu cần được đảm bảo đẩy đủ để người dân yên tâm tiếp tục cách ly

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Đường Công Lự cho biết: "Theo quy định, công dân cách ly qua 14 ngày là có thể bàn giao, tuy nhiên, thực tế thời gian qua đã ghi nhận một số trường hợp ủ bệnh qua 14 ngày; dù xác suất này rất nhỏ, nhiều trường hợp được xét nghiệm chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng lại không có triệu chứng.

Chính vì vậy, để hạn chế nguy cơ mầm bệnh lây lan ra cộng đồng, vì sự an toàn toàn cho chính người cách ly, gia đình và cộng đồng xã hội, tỉnh quyết định cách ly thêm 7 ngày đối với các trường hợp này để theo dõi, xét nghiệm sàng lọc. Đây là việc làm cần thiết.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung huy động thiết bị, nhân lực, phát huy tối đa công suất, hiệu quả 2 phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và BVĐK tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng, trong đó ưu tiên cho các trường hợp đã cách ly qua 14 ngày tại các khu cách ly tập trung, các trường hợp nghi ngờ, các đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn toàn tỉnh".

Đình Nhất – Phúc Quang