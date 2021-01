Đốt than củi sưởi ấm, 2 mẹ con ở Nghi Xuân nhập viện

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 mẹ con ở xã Cương Gián bị ngộ độc khí CO phải nhập viện cấp cứu.

Sáng nay (12/1), Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, trong đó 1 người nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và khó thở.

Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân tiếp nhận 2 bệnh nhân nghi ngộ độc khí than

Trước đó, khoảng 21h ngày 11/1, bà T. (SN 1954), ở xã Cương Gián cùng con dâu là chị T.T.H (SN 1984) đốt than để sưởi.

Một lúc sau chị H. lịm dần rồi ngất xỉu, bà T. hô hoán người dân đến đưa chị H. đi cấp cứu. Khi người dân có mặt thì thấy bà T. cũng ngất xỉu cạnh đống lửa.

Hai mẹ con bà T. được đưa đến Trạm Y tế xã Cương Gián sơ cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu. Đến chiều nay, sức khoẻ 2 mẹ con ổn định.

Bác sĩ Lê Viết Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cho biết: “Vào những ngày giá rét người dân theo thói quen thường sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Tuy nhiên, do than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là CO. Vì vậy, người dân phải hết sức cẩn thận khi đốt than sưởi ấm".

