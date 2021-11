Hà Tĩnh: Chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi người

Công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh có hiệu quả hay không, dịch bệnh có sớm được kiểm soát hay không phụ thuộc lớn vào ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Đó chính là thứ “vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh: "Chủ động đăng ký tiêm phòng vắc-xin sớm nhất có thể"

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm: Việc bao phủ vắc-xin là giải pháp trước hết và mang tính bền vững trong phòng chống dịch.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 thì việc bao phủ vắc-xin là giải pháp trước hết và mang tính bền vững. Hiện nay, cùng với cả nước, ngành y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin. Vì vậy, khi có vắc-xin phân bổ về, người dân cần chủ động đăng ký tiêm phòng sớm nhất có thể, tuyệt đối không chần chừ hay có ý lựa chọn vắc-xin. Ý thức cao trong việc tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19 của mỗi người sẽ góp phần giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng và nguy cơ tử vong khi chẳng may nhiễm bệnh, qua đó thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Những người tiêm đủ mũi vắc-xin sẽ giảm được mức độ nguy hiểm và giảm nguy cơ tử vong nếu bị lây nhiễm bệnh. Tuy vậy, dù đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì người dân khi ra khỏi nhà cũng cần tuân thủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế; người trở về từ các địa phương khác cần thực hiện đúng theo các quy định phòng dịch hiện hành.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên: “Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch”

Thượng tá Phan Ngọc Tố: Việc xử phạt là bất đắc dĩ, mong rằng ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch sẽ được nâng lên rõ rệt và việc xử phạt sẽ giảm triệt để.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt, các cán bộ, chiến sỹ còn thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại các địa điểm công cộng như chợ cá, siêu thị...

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động nắm, tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện xử lý cá nhân không thực hiện đúng các quy định về phòng dịch. Đến nay, toàn huyện khởi tố 1 vụ án về hành vi làm lây lan dịch bệnh; xử lý 195 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền xử phạt khoảng 377 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu do không đeo khẩu trang; không chấp hành cách ly tại nhà... Việc xử phạt là giải pháp cuối cùng mà chúng tôi bất đắc dĩ phải thực hiện. Mong rằng, từ đây, ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch sẽ được nâng lên rõ rệt và việc xử phạt sẽ giảm triệt để.

Bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Hà Tĩnh (Tập đoàn Phú Tài Đức): “Mong mỗi người dân thích ứng linh hoạt, an toàn”

Bà Trương Thị Nga: Ý thức phòng dịch của mỗi người sẽ tác động lớn đến chuyện “sinh - tử” của những doanh nghiệp du lịch, dịch vụ như chúng tôi.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nhiều tháng liên tiếp, đồng nghĩa với việc các nhà hàng, khách sạn và người lao động trong đơn vị phải nghỉ ngắt quãng rất nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động, kinh doanh. Khi có chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, chúng tôi rất vui mừng vì hoạt động kinh doanh được “sống lại” dẫu rằng lượng khách rất ít, thậm chí nhiều thời điểm không có khách.

Để đảm bảo thích ứng an toàn, công ty luôn quán triệt chặt chẽ trong nội bộ cán bộ, nhân viên, người lao động về các biện pháp phòng chống dịch; bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và khách hàng...

Chúng tôi cũng mong mỗi quý khách hàng, mỗi người dân cần chủ động có các biện pháp bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng. Ý thức phòng dịch của mỗi người sẽ tác động lớn đến chuyện “sinh - tử” của những doanh nghiệp du lịch, dịch vụ như chúng tôi.

Ông Nguyễn Đức Chương - Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lộc (Can Lộc): Vắc-xin quan trọng nhất là “vắc-xin ý thức”

Ông Nguyễn Đức Chương: Vắc-xin ý thức là thứ "vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình.

Tháng 8/2021, trên địa bàn xã phát hiện một số ca bệnh là công dân trở về từ các tỉnh, thành miền Nam sau khi hết thời gian cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại nhà đã dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 và lây cho nhiều người khác. Cũng trong khoảng thời gian này, khi địa bàn đang thực hiện lệnh cách ly y tế theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ thì có công dân tự ý trốn khỏi khu phong tỏa sang địa phương khác tụ tập. Những sự việc đó khiến công tác phòng chống dịch trở nên khó khăn hơn.

Thực tế cũng cho thấy ý thức của người dân trong phòng chống dịch chính là “vắc-xin” quan trọng nhất để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Đây cũng là thứ “vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình.

Từ bài học trên, cùng với triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch thì công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức người dân là giải pháp được địa phương tập trung cao độ. Không chỉ tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh; qua sinh hoạt chi bộ, hội, nhóm, tổ chức đoàn thể..., chúng tôi cũng phát huy vai trò gương mẫu và vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các thành viên tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện tăng tần suất tuần tra, nắm bắt tình hình cơ sở.

Thu Hà