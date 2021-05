Hà Tĩnh: Hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện cấp cứu mỗi năm

Nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu do các bệnh liên quan đến thuốc lá, năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” cho Ngày thế giới không thuốc lá 31/5. Thông qua chủ đề này, WHO kêu gọi các quốc gia tăng cường thực hiện các dịch vụ cai nghiện thuốc lá, khuyến khích người hút thuốc tiếp cận các dịch vụ cai nghiện. Tại Việt Nam, kết quả điều tra của Bộ Y tế tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020 cho thấy so với năm 2015 tỷ lệ hút thuốc chung ở người trưởng thành giảm từ 22,5% xuống 21,7%. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới.