Hà Tĩnh hoàn tất thành lập 13 trung tâm y tế cấp huyện

Sau một thời gian triển khai, đến nay 13 huyện, thị, thành phố của Hà Tĩnh đã hoàn tất thành lập các trung tâm y tế (TTYT).

13/13 huyện, thị, thành phố ở Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm y tế. Trong ảnh: Ra mắt Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

Trong đó, TTYT của 6 địa phương gồm: Vũ Quang, Hương Sơn, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc, Thạch Hà, được thành lập từ việc sáp nhập từ 3 đơn vị là Bệnh viện đa khoa (BVĐK), Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

BVĐK huyện Can Lộc được sáp nhập, hình thành Trung tâm Y tế huyện Can Lộc do UBND huyện quản lý.

TTYT 6 địa phương còn lại gồm: TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, Đức Thọ được hình thành từ việc sáp nhập 2 đơn vị là Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Riêng đối với huyện Kỳ Anh, sau khi chia tách địa giới hành chính, huyện không có bệnh viện mà chỉ có TTYT bao gồm chức năng y tế dự phòng và dân số - kế hoạch hóa gia đình nên tỉnh chủ trương không thành lập bệnh viện mà bổ sung thêm chức năng khám, chữa bệnh cho TTYT huyện.

Sau khi thành lập, các TTYT cấp huyện đang hoạt động ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Lê Chánh Thành – Trưởng phòng Tổ chức (Sở Y tế), đối với các TTYT cấp huyện sau khi thành lập, Sở Y tế chỉ có vai trò chỉ đạo về mặt chuyên môn còn về mặt tổ chức, con người, tài chính, cơ sở vật chất đều do UBND cấp huyện, thị, thành phố quản lý.

6 bệnh viện đa khoa: BVĐK TP Hà Tĩnh, BVĐK Cẩm Xuyên, BVĐK TX Kỳ Anh, BVĐK Hương Khê, BVĐK Đức Thọ, BVĐK Lộc Hà vẫn trực thuộc quản lý của Sở Y tế.

Việc thành lập các TTYT cấp huyện sẽ góp phần từng bước tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, điều hòa và tận dụng tối đa về nhân lực, cơ sở vật chất y tế của các đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ y tế trên từng địa bàn.

Phúc Quang