Hà Tĩnh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Lễ hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 tại Hà Tĩnh với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”.

Sáng 1/12, Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Tổ chức AHF tại Việt Nam, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh tổ chức lễ hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh, đại dịch HIV/AIDS tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân, đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tại Hà Tĩnh, trường hợp được phát hiện đầu tiên vào năm 1997, đến nay đã ghi nhận 1.192 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó, 405 trường hợp đã tử vong do AIDS. Số ca nhiễm HIV mới hằng năm từ 50 - 60 trường hợp.

Trước tình hình dịch HIV/AIDS diễn biến phức tạp và tiếp tục xu hướng lây lan ra cộng đồng, đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục huy động sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân, đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Tiếp tục nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS, điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan vi rút, lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến mọi người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tăng cường mở rộng các hoạt động dự phòng lây nhiễm, đẩy mạnh công tác truyền thông; các tổ chức cộng đồng cần tham gia tích cực, mạnh mẽ, sáng tạo hơn vào công tác phòng chống HIV/AIDS. Đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm ủng hộ về tài chính và kỹ thuật để tỉnh nhà có thể sớm thực hiện mục tiêu đã đề ra trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà cho các em thiếu nhi nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 1/12.

