Hà Tĩnh: Lập đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 do Sở Y tế Hà Tĩnh ra quyết định thành lập sẽ tiến hành kiểm tra kể từ ngày 19/4 đến ngày 15/5/2022.

Lực lượng chuyên ngành kiểm tra việc kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng tại các cơ sở bán lẻ thuốc ở Hà Tĩnh.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 1/4/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022.

Đoàn do bà Đào Thị Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm trưởng; dưới đó là một phó trưởng đoàn, cùng 6 thành viên là cán bộ, chuyên viên các đơn vị thuộc Sở Công thương, Sở Y tế, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, lịch trình kiểm tra cụ thể trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và triển khai thực hiện. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 1/4/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất mà không báo trước, kết thúc kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời, đúng quy định. Thời gian kiểm tra kể từ ngày 19/4/2022 đến ngày 15/5/2022.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn được sử dụng con dấu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để hoạt động.

P.V