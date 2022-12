Hà Tĩnh: Nỗ lực gỡ khó trong mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế

Trong bối cảnh việc mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp gỡ khó cho các cơ sở y tế để đáp ứng nhu cầu tối thiểu phục vụ việc thu dung, cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Sau đại dịch COVID-19, nhiều cơ sở y tế đối mặt với tình trạng thiếu vật tư, hóa chất, sinh phẩm.

Cũng như nhiều địa phương khác, do việc mua sắm, cung ứng gặp nhiều vướng mắc nên thời gian vừa qua các cơ sở khám, chữa bệnh ở Hà Tĩnh đối mặt với tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Nguyên nhân là do đứt gãy chuỗi cung ứng từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mặt khác trong bối cảnh giá cả thị trường gia tăng nhưng theo thông tư của Bộ Y tế quy định thì giá đấu thầu năm sau không cao hơn so với năm trước dẫn đến các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu.

Từ thực trạng đó, Sở Y tế đã có kiến nghị với Bộ Y tế xem xét, sửa đổi các quy định về đấu thầu để phù hợp với thực tiễn.

Về phía tỉnh cũng đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế gỡ khó trong mua sắm, cung ứng trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu điều trị. Theo đó, UBND tỉnh đã cho cơ chế thỏa thuận khung để tiếp tục thực hiện các hợp đồng cung ứng cũ. Đối với các gói thầu về hóa chất, vật tư không trúng lần 1 thì tham mưu phương án tổ chức đấu thầu lần 2. Còn đối với những hóa chất không nằm trong danh mục đã trúng thầu hoặc nhà thầu không cung ứng được thì cho phép các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu, mua sắm theo đúng quy định.

Thiếu trang thiết bị y tế ảnh hưởng lớn đến việc cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Trên cơ sở các giải pháp gỡ khó của tỉnh, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai thực hiện để khắc phục tình trạng thiếu vật tư, hóa chất, sinh phẩm và thuốc.

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của ngành y tế, đơn vị đã tổ chức việc mua sắm các gói nhỏ theo hình thức khẩn cấp phục vụ điều trị. Đồng thời triển khai quy trình đấu thầu cung ứng vật tư, thuốc và hóa chất theo đúng quy định. Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện cũng nỗ lực huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị của một cơ sở có lượng bệnh nhân lớn nhất tỉnh.

BVĐK TP Hà Tĩnh đang nỗ lực để đáp ứng tối thiểu nhu cầu về vật tư, thuốc, hóa chất sinh phẩm phục vụ cho cấp cứu, điều trị.

Còn tại tại BVĐK TP Hà Tĩnh, đến nay, nhờ các gói gia hạn theo hợp đồng cũ của tỉnh, đồng thời bệnh viện triển khai việc mua sắm các gói nhỏ để phục vụ nhu cầu khẩn cấp nên vật tư, thuốc, hóa chất vẫn đáp ứng được nhu cầu tối thiểu trong cấp cứu, điều trị.

Dược sỹ Lê Thị Huyền Trang – Trưởng khoa Dược (BVĐK TP Hà Tĩnh) cho biết: “Cái khó nhất hiện nay là đối với những danh mục không gia hạn được thì bệnh viện phải tự mua sắm. Tuy nhiên có một số loại, nhất là hóa chất trong xét nghiệm huyết học và xét nghiệm sinh hóa đòi hỏi số lượng lớn nên bệnh viện phải tự tổ chức đấu thầu, nhưng quy trình đấu thầu phải mất ít nhất từ 4 – 6 tháng, do đó trong thời gian triển khai đấu thầu thì không có để dùng. Còn nếu mua sắm từng gói nhỏ theo hình thức khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu điều trị thì cũng mất nhiều thời gian, công sức, quy trình làm hồ sơ, thủ tục”.

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp để gỡ khó trong mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế phục vụ điều trị cho bệnh nhân.

Tương tự, tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, ngoài việc sử dụng các hóa chất sinh phẩm theo kết quả gia hạn từ các hợp đồng cũ thì để ứng phó với việc thiếu vật tư, hóa chất, thuốc, đơn vị đang xin chủ trương để đấu thầu đối với các hóa chất, sinh phẩm không gia hạn được.

Đối với thuốc thì xin điều tiết giữa các đơn vị đang chưa sử dụng hết để đáp ứng nhu cầu tạm thời.

Hiện nay, Sở Y tế đang tổ chức các bước chấm thầu 2 gói thầu về cung ứng thuốc điều trị.

Theo chia sẻ từ nhiều cơ sở y tế, một trong những khó khăn hiện nay là nhiều loại thuốc nguồn cung bị gián đoạn do chưa cấp được số đăng ký mới. Một số loại vật tư, sinh phẩm, thuốc... nhà thầu không thể cung cấp do không có nguồn hàng, dẫn đến bị thiếu tạm thời. Ngoài ra, hiện nay, nhiều cơ sở chưa được BHXH thanh quyết toán nên không có nguồn kinh phí để chi trả cho các đơn vị cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm dẫn nến nguồn cung bị gián đoạn.

Ông Lê Quang Phong – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở Y tế) cho biết: “Một số loại thuốc hiện đang thiếu do đấu thầu quốc gia không đấu thầu được. Còn về phía tỉnh, trong ngày 30/11 vừa qua, đã tổ chức mở thầu đối với 4 gói cung ứng thuốc, trong đó có 2 gói không có đơn vị tham gia. Hiện nay, ngành đang tiến hành các bước chấm thầu. Về hóa chất sinh phẩm, đối với những danh mục cho gia hạn nếu tiếp tục không gia hạn được thì sẽ cho phép các đơn vị tự mua sắm theo quy định. Những gói không có doanh nghiệp tham gia đấu thầu thì làm quy trình đấu thầu lại và hiện nay, đang ở bước thẩm định giá”.

Đặc biệt, hiện nay Bộ Y tế đã bãi bỏ quy định “giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trở lại” khi mua sắm thiết bị y tế trong khoản 3 điều 8 Thông tư số 14/2020. Theo ông Lê Quang Phong, điều này đồng nghĩa giờ đây việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế sẽ thực hiện theo luật và nghị định, gỡ khó rất nhiều cho các địa phương và cơ sở y tế trong mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Phúc Quang