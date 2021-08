Hà Tĩnh rà soát, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn dịch lây lan rộng

Hà Tĩnh đang tập trung rà soát người có triệu chứng nghi ngờ, kiểm soát chặt chẽ người đi/đến, thực hiện khai báo y tế tại các chốt phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng.

Tập trung quyết liệt ngăn chặn dịch tại Can Lộc

Từ ngày 7/8 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 28 ca bệnh trong cộng đồng, trong đó, tại Can Lộc 6 ca bệnh; TX Hồng Lĩnh 14 ca bệnh, Nghi Xuân 5 và Cẩm Xuyên 3.

Sau khi phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách để khoanh vùng, dập dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Can Lộc.

Đến nay, tại Cẩm Xuyên và Nghi Xuân không phát hiện các ca bệnh mới, tất cả các trường hợp F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Còn tại thị xã Hồng Lĩnh, với việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg toàn thị xã nên tình hình dịch đang từng bước được khống chế, kiểm soát.

Hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến khó lường nhất là tình hình dịch tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Từ ngày 7/8 đến nay, địa phương này đã phát hiện 5 ca lây nhiễm ra cộng đồng. Mặc dù, huyện Can Lộc đã thực hiện cách ly y tế toàn xã Tùng Lộc theo Chỉ thị 16/CT-TTg tuy nhiên, nguy cơ dịch lây lan vẫn rất lớn khi lực lượng chức năng đã rà soát được nhiều trường hợp F1 tại một số địa phương như ở huyện Lộc Hà, một số cơ sở khám chữa bệnh ở TP Hà Tĩnh và một số xã ở Can Lộc.

Một số F1 đã trở thành F0, như trong tối ngày 21/8 vừa qua, một công dân tại thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên là F1 của các ca bệnh ở xã Tùng Lộc đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một trường hợp F1 ở xã Khánh Vĩnh Yên liên quan đến ca bệnh ở Tùng Lộc đã dương tính với virus SARS-CoV-2 (trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa thôn Vân Cửu, nơi ca bệnh sinh sống).

Với tính chất phức tạp, khó lường của dịch bệnh tại Can Lộc nên trong cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Can Lộc vào ngày 21/8, Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh đều nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhất hiện nay của Can Lộc là huy động lực lượng để hỗ trợ xã Tùng Lộc thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là cách ly chặt chẽ, nghiêm ngặt gia đình với gia đình, thôn với thôn; tiếp tục tập trung truy vết các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh.

Đặc biệt, để phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng, ngay trong ngày 21/8, với sự hỗ trợ của BVĐK tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Can Lộc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ gần 9.700 người dân xã Tùng Lộc.

Ngành y tế tiến hành lấy trên 9.600 mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Tùng Lộc (Ảnh: Thiên Vỹ).

Hiện nay, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo huyện Lộc Hà, một số các cơ sở khám, chữa bệnh ở TP Hà Tĩnh chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch do có F1 liên quan đến các ca bệnh ở xã Tùng Lộc. Huyện Can Lộc cũng đã khẩn trương triển khai truy vết, lập chốt phong tỏa. khoanh vùng, dập dịch tại thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên.

Đồng loạt tăng cường rà soát, phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng

Trong số 28 ca bệnh cộng đồng, có 3 ca bệnh tại Cẩm Xuyên chưa rõ nguồn lây, các ca bệnh tại Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Can Lộc đều có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Mặt khác, từ ngày 10/7/2021 đến nay, đã phát hiện 219 trường hợp người đi từ vùng có dịch về địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thêm vào đó, chợ đầu mối thành phố Vinh - nơi người dân Hà Tĩnh giao thương buôn bán nhiều, xuất hiện nhiều ca cộng đồng; người dân Hà Tĩnh từ các tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tiếp tục về nhiều. Tất cả những điều đó đang đặt Hà Tĩnh trước nguy cơ cao bùng phát dịch.

Các địa phương thiết lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện khi đi, đến địa bàn.

Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, Hà Tĩnh cần sự chung tay, đồng thuận của toàn thể Nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các giả thiết, tình huống đều đã được đặt ra và lên phương án ứng phó. Các giải pháp căn cơ, phù hợp với từng diễn biến của dịch bệnh đã được triển khai.

Hiện nay, để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phát hiện sớm các F0 trong cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng, Ban Chỉ đạo Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đề nghị các địa phương đánh giá mức độ nguy cơ dịch của cấp xã, cấp huyện theo các mức độ “bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao”. Thiết lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người vào/ra địa bàn cấp xã, cấp huyện để giữ vững vùng chưa có dịch, khoanh chặt vùng có dịch theo phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”.

Tiếp tục siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Chấn chỉnh, siết chặt quản lý việc thực hiện cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan ra cộng đồng.

Kiểm soát chặt chẽ việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà của các công dân.

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp bàn về phương án phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng nhấn mạnh, ngành y tế cùng các địa phương phải luôn luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh; quản lý chặt chẽ khu phong tỏa/cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CP-TTg;

Đặc biệt, cần tăng cường rà soát, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng... trên địa bàn để phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng. Giám sát chặt chẽ tất cả công dân hoàn thành cách ly tập trung khi về theo dõi sức khỏe tại nhà.

