Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm vi phạm trong phòng chống dịch, tiếp tục không tổ chức hoạt động tập trung đông người

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện ngay nhiều nội dung cụ thể về phòng chống dịch bệnh.

Ngày 19/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản số 895 “Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19” yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện ngay nhiều nội dung cụ thể về phòng chống dịch bệnh.

Văn bản nêu rõ: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021, nhu cầu tổ chức giao lưu, gặp mặt, tham quan, lễ hội của người dân trên địa bàn tỉnh tăng cao, nhiều người từ các địa phương khác đến tham gia các hoạt động nơi công cộng, đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, địa điểm tôn giáo, nhà thờ họ... trên địa bàn tỉnh, làm phát sinh nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Thực hiện Văn bản số 28/TB-VPCP ngày 17/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID- 19; ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi công cộng, chỗ tập trung đông người, có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

2. Tiếp tục dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết; hạn chế tối đa việc đi du xuân, đi lễ đầu năm tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo, nhà thờ họ...

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức hạn chế tham gia và tuyên truyền mọi người hạn chế tham gia lễ, hội đầu năm tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo; thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch, nhất là thực hiện tốt thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Yêu cầu bắt buộc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến nơi công cộng, đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan,nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...; kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến.

4. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát chặt chẽ, triệt để, thực hiện truy vết thần tốc, xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng có nguy cơ, các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh, người nhập cảnh trái phép; thực hiện xét nghiệm lại các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực cho việc xét nghiệm chủ động đối với người làm việc tại các địa điểm có nguy cơ cao (như tại bệnh viện, khu cách ly tập trung...); triển khai thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân với hình thức tự chi trả tiền xét nghiệm (mức giá xét nghiệm theo quy định hiện hành). Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm, tăng cường các hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ, trường hợp bệnh xâm nhập, các trường hợp về từ vùng có dịch, tổ chức cách ly, quản lý kịp thời và xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị y tế dự phòng tuyến huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nơi công cộng, đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo. Chỉ đạo, hướng dẫn việc khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng; thực hiện quy trình phòng dịch, quy trình xử lý những ca nghi ngờ nhiễm bệnh, đánh giá các tiêu chí an toàn đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố thị xã:

- Chỉ đạo ban quản lý di tích, đền, chùa, cơ sở tôn giáo và các tổ chức liên quan khác không tổ chức các nghi lễ tập trung đông người tại các đền, chùa, cơ sở tôn giáo, nhà thờ họ; chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không đi thành đoàn đông người, không tập trung đông người khi đến vãn cảnh tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo.

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo, nhà thờ họ; nhà hàng, quán bar, cơ sở dịch vụ karaoke...

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, đường biển, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép.

7. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng, các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa…; xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục có phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm điều kiện cách ly số lượng lớn khi cần thiết; duy trì quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong cơ sở giáo dục; phối hợp với Sở Y tế thường xuyên cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng Bluzone.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tối đa việc đi lễ đầu năm tại các đền, chùa, các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo; huy động các lực lượng, nhất là các đoàn thể chính trị xã hội, tổ liên gia tham gia phòng, chống dịch thông qua việc tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ, báo cáo chính quyền và cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp phù hợp.

PV