Hà Tĩnh tiêm an toàn vắc-xin phòng Covid-19 cho 10.724 người

Mặc dù đến nay việc tiêm chủng đợt 2 chưa hoàn thành, tuy nhiên, nhờ sự cẩn trọng, chính xác trong quá trình tiêm nên số lượng liều vắc-xin được tiêm đến nay đã vượt so với số liều được Bộ Y tế phân bổ cho Hà Tĩnh (Bộ Y tế phân bổ 10.405 liều, trong khi Hà Tĩnh đã tiêm được thực tế 10.724 liều). Về thực tế kết quả các đợt tiêm vượt so với chỉ tiêu phân bổ, Bộ Y tế cũng đã có lý giải cụ thể: Mỗi liều tiêm 0,5 ml, một lọ được đóng ước tính cho 10 mũi tiêm. Tuy nhiên, các đơn vị sản xuất vắc-xin thường đóng thừa để bù trừ hao hụt trong quá trình tiêm. Cụ thể, mỗi lọ vắc-xin được đóng với dung lượng thực tế 6ml, nếu tiêm tốt có thể tiêm được thành 12 mũi. Trong quá trình tiêm vừa qua, do không bị hao hụt nhiều nên tổng số liều vắc-xin tiêm được ở Hà Tĩnh đạt cao hơn dự kiến.