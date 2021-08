Hà Tĩnh: Xử phạt 15 triệu đồng 2 cơ sở bán thuốc chữa bệnh vi phạm phòng dịch

Cả 2 cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc chữa bệnh bị xử phạt đều thuộc địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Một trong hai cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm bị xử phạt.

Trước đó, vào tối ngày 13 - 14/8, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên xuất hiện 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng là bệnh nhân T.T.N (SN 1978) và bệnh nhân B.T.T (SN 1974) cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Quá trình tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện Cửa hàng thuốc N.T.A.D do chị N.T.A.D (SN 1973, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên) làm chủ và Cửa hàng thuốc B.A do chị H.T.T (SN 1996, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên) làm chủ có hành vi bán thuốc điều trị các bệnh cảm cúm, mệt mỏi, hô hấp... cho 2 bệnh nhân trên nhưng không hướng dẫn người dân tự khai báo y tế, không hướng dẫn người dân liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Trên cơ sở đó, ngày 20/8, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành các quyết định xử phạt hành chính 2 chủ cơ sở nói trên về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng chống, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền” theo Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; mỗi chủ cơ sở bị phạt 7,5 triệu đồng.

Bảo Trung