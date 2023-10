Hà Tĩnh xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Sau một tháng ra quân kiểm tra trong dịp tết Trung thu, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 10 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023. Trước đó, từ ngày 13/9/2023 đến hết ngày 28/9/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2023 của tỉnh đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kết hợp công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm khi thấy sản phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra việc kinh doanh bánh tại một cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 71 cơ sở thực phẩm ở 11 huyện, thành phố, thị xã, gồm: TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà, huyện Đức Thọ, huyện Hương Khê, huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh.

Qua kết quả kiểm tra, 100% cơ sở đều có hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm... Hầu hết cơ sở được kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm như: địa điểm môi trường, trang thiết bị vật chất và con người trong quá trình sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Các mặt hàng thực phẩm được kiểm tra chủ yếu là hàng Việt Nam. Hàng hóa thực phẩm được bảo quản, bày bán trên giá, kệ, đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở chưa chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Nhiều loại bánh trung thu bán trên mạng xã hội với giá rẻ.

Có 10 cơ sở (chiếm tỷ lệ 14,1% số cơ sở được kiểm tra) ở các địa bàn như: Hương Khê, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, Nghi Xuân còn vi phạm các lỗi như: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Đoàn đã xử phạt hành chính 10 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 9,9 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy hàng hóa vi phạm với tổng giá trị hàng hóa gần 4 triệu đồng.

Phúc Quang