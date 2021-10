Hỏi đáp COVID-19: Vật nuôi có làm lây lan virus SARS-CoV-2 hay không?

Vụ việc 15 chú chó bị tiêu hủy tại Cà Mau do lo ngại lây lan COVID-19 đã gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Vật liệu vật nuôi, thú cưng có khả năng làm lây lan dịch bệnh hay không?

Hỏi: Mới đây, một gia đình chở 15 chú chó bằng xe máy từ Long An về quê ở Cà Mau tránh dịch bị lực lượng chức năng địa phương tiêu hủy do người chủ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, tại Australia, một chính chính quyền địa phương ở bang New South Wales cũng đã bắn hạ 15 chú chó để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Điều này khiến người dân e ngại và đặt ra câu hỏi rằng, liệu vật nuôi có thể trở thành nguồn lây nhiễm, phát tán COVID-19 hay không?

Trả lời: Trả lời thắc mắc này, bác sĩ Trương Hữu Khanh , nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho hay, con người thường bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lây từ người khác, chứ không thể bị nhiễm từ động vật hay thú cưng. Virus chỉ có thể bám ở trên lông hoặc da của động vật thay vì tấn công vào hầu họng như ở người; nên việc xử lý vô cùng đơn giản, chỉ cần tắm bằng xà phòng và xả nước cho sạch sẽ là được.

