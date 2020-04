Hương Sơn bố trí thêm khu cách ly tập trung tại khu thương mại cổng B xã Sơn Tây

Thực hiện Công điện số 10-CĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn đã trưng dụng thêm 1 điểm cách ly tập trung tại khu thương mại cổng B, xã Sơn Tây.

Khu thương mại tại cổng B, xã Sơn Tây được bố trí để làm thêm điểm cách ly tập trung cho những người thuộc diện F1, F2

Theo đó, Công điện số 10 yêu cầu: Đối với nhóm công dân về từ Thái Lan liên quan đến ổ dịch quán bar The For You ở Bangkok, BCĐ các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện phương án cách ly độc lập, nhất thiết mỗi người phải ở một phòng riêng, đảm bảo toàn diện các quy định về cách ly đối với các trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân đã phát hiện dương tính trước 20 giờ, ngày 3/4/2020 tại các khu cách ly tập trung cấp huyện, tuyệt đối không cách ly tại các xã và tại gia đình.

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn cho biết, ngay sau khi có công điện chỉ đạo của tỉnh, BCĐ huyện đã khẩn trương triển khai khảo sát các địa điểm và thống nhất chọn khu thương mại tại cổng B (xã Sơn Tây) để bố trí thêm điểm cách ly đảm bảo “mỗi người ở một phòng riêng”.

Địa điểm mới này nằm bên cạnh điểm cách ly tập trung của tỉnh đã đưa vào hoạt động trước đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, đảm bảo an ninh trật tự.

Các đoàn viên thanh niên Hương Sơn dọn vệ sinh khu vực khu cách ly, sẵn sàng đảm bảo các điều kiện phục vụ cách ly

Huyện cũng đã huy động các đoàn viên thanh niên, đội cơ khí, viễn thông, y tế, quân đội gấp rút làm vệ sinh, khử trùng, ngăn phòng, lắp đặt hệ thống wifi, khu vệ sinh dã chiến đảm bảo đúng quy định. Theo tiến độ, hôm nay sẽ hoàn thiện khu cách ly với khoảng 60 phòng cách ly độc lập mỗi người ở một phòng riêng như quy định.

Được biết, hiện nay, tại khu cách ly tập trung cổng B có 362 người, trong đó các trường hợp F1, F2 “phải cách ly độc lập, mỗi người một phòng riêng” là 60 người.

Bá tân