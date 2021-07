Mở rộng đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử

Bộ Y tế quy định vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ âm, âm sâu hoặc có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 8 độ C như Pfizer, Moderna hay Janseen. Nếu vắc xin đã bảo quản ở nhiệt độ từ 2 độ C tới 8 độ C sẽ không bảo quản trở lại ở nhiệt độ âm. Còn với vằc xin bảo quản ở nhiệt độ -25 độ C đến -15 độ C như vắc xin Sputnik V dạng đông lạnh, sau khi rã đông, vắc xin không dùng hết phải hủy bỏ theo quy định.