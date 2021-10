Ngành y tế khuyến cáo: “Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”

Cùng với tuân thủ 5K, vắc-xin là điều kiện tiên quyết để thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19. Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”, người dân không nên e dè, lựa chọn vắc-xin.

Thời gian qua cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, Hà Tĩnh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo các đợt phân bổ của Bộ Y tế nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh giám sát công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại huyện Hương Khê.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: "Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm ở cả 3 tuyến tỉnh, huyện, xã và một số điểm tiêm lưu động. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có trên 460 ngàn người được tiêm mũi 1 và gần 100 ngàn người được tiêm mũi 2 với các loại vắc-xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng như: Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell (Shinopham). Nhờ thực hiện tốt công tác tập huấn, hướng dẫn tiêm chủng nên quá trình tiêm diễn ra đúng quy trình và đảm bảo an toàn”.

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6993/UBND-VX1 về việc quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Văn bản đã hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên từng ngành, lĩnh vực nhằm từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.

Trạm Y tế xã Hương Trà (Hương Khê) tổ chức tiêm phòng cho người dân.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, giao thương được cho phép hoạt động trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh xâm nhập. Vì vậy, song song với việc tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch thì việc tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin là điều kiện tiên quyết để thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19.

Bác sỹ Nguyễn Trường Lâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết: “Qua 12 đợt, toàn huyện đã tiêm được 41.413 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân. Trong đó, vắc-xin Vero Cell (Shinopham) có số lượng liều tiêm lớn nhất với 13.458 liều, tiếp đó là vắc-xin Astra zeneca với 13.353 liều, vắc-xin Pfizer là 11.512 liều, vắc-xin Moderna là 3.090 liều.

Điều đáng mừng là hầu hết người dân đến tiêm đều không có tâm lý e ngại hay kén chọn vắc-xin, nhờ đó tỷ lệ tiêm của các loại vắc-xin đều đạt trên 100% kế hoạch ban đầu. Hiện nay, nhu cầu người dân đăng ký tiêm đang còn rất lớn nên huyện đang tiếp tục kiến nghị tỉnh bổ sung thêm các loại vắc-xin để tiêm phòng cho người dân càng sớm càng tốt”.

Bác Nguyễn Thị Tâm được cán bộ Trạm Y tế phường Trần Phú tiêm 1 liều vắc-xin Vero Cell.

Tại TP Hà Tĩnh, công tác tiêm phòng cũng được Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các trạm y tế xã, phường triển khai khẩn trương, bài bản.

Theo bác sỹ Phạm Thị Hiền - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thạch Linh, trong mấy đợt vừa qua, trạm được phân bổ về trên 1.700 liều vắc-xin, trong đó, trên 1.000 liều vắc-xin Vero Cell, còn lại là Pfizer. Tất cả số vắc-xin trên đều đã được tiêm phòng hết cho người dân, đảm bảo an toàn. Hiện nay, phường đang tiếp tục thông báo để người dân chưa được tiêm chủ động đăng ký tiêm, khi có vắc-xin phân bổ về sẽ nhanh chóng tổ chức tiêm phòng.

Vừa được tiêm một liều vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19, bà Nguyễn Thị Tâm (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Bản thân tôi cũng mong được tiêm vắc-xin từ lâu rồi nhưng hôm nay mới được đến lượt tiêm. Trước đây cũng có chút e ngại nhưng thấy dịch bệnh nguy hiểm và biết rằng các loại vắc-xin đã được Bộ Y tế cấp phép thì sẽ đảm bảo an toàn, vì vậy tôi không đắn đo, lựa chọn nữa mà yên tâm tiêm phòng để hạn chế nguy cơ nhiễm cho cá nhân cũng như gia đình, cộng đồng”.

Tất cả các loại vắc xin được đưa vào sử dụng tiêm chủng đều đã qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp phép.

Các chuyên gia y tế đều khẳng định, tất cả các loại vắc-xin đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp và Bộ Y tế cấp phép sử dụng thì đều đã đạt yêu cầu về hiệu quả, an toàn và chất lượng do WHO đặt ra thông qua tham vấn chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế.

Thực tế đã chứng minh nhiều nước khác trên thế giới đều đã sử dụng hiệu quả các loại vắc-xin Astra zeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell (Shinopham)… để tiêm phòng cho người dân qua đó giảm nguy cơ tử vong và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

Cùng với thực hiện 5K, vắc-xin đóng vai trò đặc biệt quan trọng để thích ứng với dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Vì vậy, hiện nay, Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo phân bổ của Bộ Y tế. “Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”, thay vì e dè, chờ đợi vắc-xin mình muốn, rất mong người dân chủ động đăng ký tiêm phòng với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để được tiêm sớm nhất khi có vắc-xin. Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

Phúc Quang - Anh Tấn