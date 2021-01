Ngày đầu tiên của năm 2021 có 9 ca mắc mới COVID- 19

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, vừa ký văn bản gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắk Lắk và Gia Lai về việc quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh. Tại văn bản này, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn về giám sát y tế đối với công dân Việt Nam nhập cảnh, hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ tổ chức 5 đoàn thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia (người thân), công dân Việt Nam nhập cảnh tại các địa phương nói trên. Thời gian kiểm tra, làm việc từ ngày 4 -22/1/2021. Các Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 4 thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Trương Quốc Cường, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn. Các Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh; Kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia (và người thân), công dân Việt Nam nhập cảnh; Việc thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”, Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”; Kiểm tra thực tế việc theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo đối với các trường hợp chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh sau khi hết cách ly 14 ngày tại các văn bản liên quan theo quy định.