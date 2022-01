Những điều F0 điều trị tại nhà cần biết

Lưu ý : Cả hai phương pháp này, không được xông trực tiếp vào người. Không xông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử co giật do sốt cao, động kinh, người có dị ứng với tinh dầu. Ngoài ra cần uống nhiều nước ấm. Nên dùng nước bù dịch gói oresol pha với nước đun sôi để nguội. Bổ sung thêm các loại vitamin như: vitamin C , vitamin nhóm B, kẽm… cho cả người lớn và trẻ em để nâng cao sức đề kháng. Trong trường hợp có nghẹt mũi , có thể nhỏ mũi hay rửa mũi bằng nước muối sinh lý có bán sẵn các quầy thuốc tây. Nên thường xuyên súc họng sâu bằng nước muối sinh lý nhiều lần trong ngày. Nếu đau họng có thể súc miệng nhiều hơn tầm 3 đến 5 lần trong ngày. Thường xuyên giữ ấm cơ thể, tránh nhiễm lạnh vì có thể khiến tình trạng bệnh nặng lên.