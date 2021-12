Phát hiện các ca mắc COVID-19, huyện Nghi Xuân phong toả 1 tổ dân phố

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, ngành chức năng đã phong toả 1 TDP và xác định 250 F1.

Lấy mẫu test nhanh cho người dân tại TDP 10, thị trấn Xuân An.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 18/12, em Đ.H.H (SN 2009, trú tại TDP 10, thị trấn Xuân An), học sinh lớp 7B, Trường THCS Xuân An (thị trấn Xuân An) xuất hiện triệu chứng đau họng. Đến ngày 22/12, Đ.H.H có thêm triệu chứng sốt nên đến Trạm Y tế thị trấn làm test nhanh, kết quả 2 lần dương tính với SARS-CoV-2.

Qua test nhanh các trường hợp tiếp xúc gần, phát hiện thêm 4 trường hợp (trú tại TDP 10, thị trấn Xuân An, đều là học sinh Trường THCS Xuân An) dương tính với SARS-CoV-2 gồm: H. T. Đ (SN 1982); N.H.T (SN 2010) - học sinh lớp 6D; N.N.D (SN 2010) - học sinh lớp 6A; N. T. K (SN 2009) - học sinh lớp 7D.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 5 trường hợp này và đến khoảng 5 giờ sáng nay (23/12) cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phong toả tạm thời toàn bộ TDP 10, thị trấn Xuân An với 235 hộ trên 1.200 nhân khẩu

Sau khi phát hiện các ca mắc mới, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân phối hợp với chính quyền thị trấn Xuân An tổ chức khoanh vùng, phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan; phong toả toàn bộ 235 hộ trên 1.200 nhân khẩu TDP 10, thị trấn Xuân An.

Đến 9 giờ sáng nay (23/12), cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân đã xác định được 250 F1, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan để sớm sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng.

Hoài Nam