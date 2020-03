(Baohatinh.vn) - “Quà mọn của bà chỉ có rau diếp cá, ngò tây, lá lốt, lá nghệ, ổi ngọt, trứng gà... mong các cháu vui lòng nhận và thông cảm cho bà nhé” - đó là tình cảm của bà Trần Chất (64 tuổi, thị trấn Nghèn – Can Lộc - Hà Tĩnh) gửi đến cán bộ, chiến sỹ phục vụ điểm cách ly tập trung số 1 của huyện Can Lộc ở Khách sạn Trường Sinh (địa phận Cầu Già - Can Lộc).