Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin kịp thời để tuyên truyền việc triển khai thực hiện và kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm ATVSTP.

Sáng 23/12, Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp tổng kết, đánh giá hoạt động đảm bảo VSATTP năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các thành viên BCĐ, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp.

Năm 2022, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATVSTP trên địa bàn tĩnh được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về ATVSTP của người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai về hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng làm giảm tình trạng vi phạm và tái vi phạm diễn ra.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022.

548 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đã tiến hành kiểm tra 11.464 lượt cơ sở; phát hiện 1.041 lượt cơ sở có vi phạm về an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 734 lượt cơ sở (70,5% số cơ sở vi phạm) với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; tịch thu tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm có giá trị cao.

Giám đốc Sở NN&PTTN Nguyễn Văn Việt phát biểu tại cuộc họp.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh được kiểm tra chấp hành tốt các điều kiện VSATTP theo quy định là 90,9%. Kết quả công tác thanh, kiểm tra cho thấy sự quyết liệt của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong việc xử lý vi phạm về ATVSTP. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã đi vào nề nếp, chú trọng hơn đến vấn đề bảo đảm ATVSTP.

Nhằm chủ động phát hiện kịp thời các mối nguy ATVSTP, các đơn vị chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, nguyên liệu chế biến thực phẩm để giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và phục vụ công tác hậu kiểm.

Năm 2022, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 3.598 mẫu, kết quả có 3.333 mẫu đạt các chỉ tiêu kiểm nghiệm, chiếm tỷ lệ 92,7%.

Trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm (4 người); không có trường hợp tử vong. Số ca ngộ độc lẻ 720 ca. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, địa phương đã tiến hành điều tra, xử lý và báo cáo cấp trên theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu: “BCĐ tỉnh cần tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSTP để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của BCĐ liên ngành từ cấp huyện đến cấp xã”.

Bên cạnh đó, BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác an toàn thực phẩm ở địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý; chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn; công tác quản lý giết mổ, kiểm dịch gia súc, gia cầm được kiểm soát đầy đủ theo quy định.

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Trương Mai Thủy: “Đề nghị các sở, ngành là thành viên BCĐ liên ngành VSATTP và địa phương cần cung cấp thông tin kịp thời để Báo Hà Tĩnh đưa tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác ATVSTP”.

Tại cuộc họp, thành viên BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh và lãnh đạo các địa phương đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện công tác đảm bảo VSATTP năm 2022, đồng thời phân tích những hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác của công tác VSATTP trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, công tác ATVSTP thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu kết luận cuộc họp

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đề nghị các sở, ngành thành viên BCĐ tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Sở Y tế - cơ quan thường trực phải xây dựng kế hoạch triển thực hiện Chỉ thị số17; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về Quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các sở, ngành và địa phương phối hợp với các quan truyền thông của tỉnh cung cấp thông tin kịp thời để tuyên truyền việc triển khai thực hiện và kết quả thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm ATVSTP.

Sở TT&TT chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh tăng cường công tác truyền thông, mở chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyên nâng cao nhận thức về ATVSTP cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng; đồng thời thông tin kịp thời việc kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về ATVSTP...

