Thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại Hà Tĩnh ra viện

Sáng 20/4, Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (210 và 238) sau khi 3 lần xét nghiệm âm tính.

Các bệnh nhân tặng hoa cảm ơn các y, bác sỹ trước lúc ra viện

Bệnh nhân 210 trú tại xã Mỹ Lộc (Can Lộc) và bệnh nhân 238 trú tại huyện Thạch Hà, đều từ Thái Lan trở về ngày 20/3.

Ngay khi về nước, 2 bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung và sau đó được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 1 và 3/4. Các bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo điều tra dịch tễ, trước khi về nước, 2 bệnh nhân cùng làm ở quán The For You (Thái Lan) và tiếp xúc gần với bệnh nhân 146 tại Thái Lan.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng các y, bác sỹ

Niềm vui khỏi bệnh sau những ngày được các y bác sỹ tận tình chăm sóc, điều trị

Cùng ra viện đợt này còn có công dân P.T.L. quê ở huyện Thạch Hà.

L. và bệnh nhân 146, 210, 238 làm cùng nhau ở quán The For You (Thái Lan). Khi về nước L. cùng bệnh nhân 238 đi trên cùng chuyến xe, ăn ở cùng nhau và cùng ở 1 điểm cách ly.

Mặc dù tiếp xúc gần với nhiều bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên đến nay, sau 6 lần lấy mẫu xét nhiệm, công dân này luôn cho kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, quá trình cách ly, điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân phối hợp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình điều trị, sức khỏe, tâm lý ngày càng ổn định. Sáng nay, bệnh nhân được bệnh viện hỗ trợ xe riêng chở về nhà để tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Các bệnh nhân được bệnh viện hỗ trợ xe riêng chở về nhà để tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định

Như vậy, đến thời điểm này, 4 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã có 3 bệnh nhân (BN 146, BN 210 và BN 238) khỏi bệnh, được ra viện.

Hiện bệnh nhân 265 (huyện Thạch Hà) đang cách ly điều trị tại đây cũng có sức khỏe ổn định.

Bá Tân