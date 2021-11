Thí sinh Hà Tĩnh đạt giải nhất tuần cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”

CÂU HỎI CUỘC THI TUẦN 7 (Từ 10h ngày 24/11 đến 9h ngày 1/12/2021) Câu 1: Báo cáo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã nêu quan điểm chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 như thế nào? A. Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. B. Phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là đặc biệt quan trọng. C. Đề cao ý thức, trách nhiệm, tính tự chủ của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch. D. Tất cả các nội dung trên. Câu 2: Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trình bày những vấn đề gì? A. Về vaccine. B. Về y tế cơ sở, y tế dự phòng. C. Về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đối với dịch COVID-19. D. Tất cả các vấn đề trên. Câu 3: Để phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện thông điệp “5K” với các nội dung gì? A. Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không ra khỏi nhà - Khai báo y tế. B. Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. C. Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Không hút thuốc lá. Câu 4: Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, hành vi nào bị nghiêm cấm? A. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm; phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. B. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của luật này. C. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. D. Tất cả các hành vi trên. Câu 5: Nghị quyết số 145/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu lực thi hành trong khoảng thời gian nào? A. Từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 19/11/202 B. Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 C. Từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022.